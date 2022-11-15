Реорганізацію "Довженко-Центру" у той спосіб, як вона відбувається зараз, зупинили. У "Центрі" призначать прозорий конкурс на посаду директора.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у Twitter.

За його словами, фонд і музей залишають у статусі цілісного майнового комплексу. Також призначать прозорий конкурс на директора та проведуть повноцінний аудит.

Водночас розглянуть питання, щоби надати “Довженко-центру” статус “національного”.

Ткаченко зазначив, що в Мінкульті чекають деталей від Держкіно, а в “Довженко-центрі” рішення наразі не коментували. До прикладу, вчора, 14 листопада, слідчі з обшуками не приходили, хоча на них там чекали.

ДОВІДКА: у серпні цього року Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію “Довженко-Центру”. Це означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно. Попри спротив працівників установи та громадськості Держкіно не скасувало це рішення.

У відповідь на ситуацію з “Довженко-Центром” Українська кіноакадемії опублікувала заяву, в якій зазначається, що дії Держкіно можуть призвести до нищення однієї з найважливіших культурних інституцій в Україні.

Не так давно, 16 жовтня Фонд державного майна розпочав процес приватизації двох корпусів “Довженко-Центру”. Державне підприємство отримало відповідний лист з проханням підготувати усі необхідні документи.

Зокрема, Державне агентство України з питань кіно відсторонило від посади очільницю Центру Олену Гончарук за результатами аудиту. Гончарук виступала проти “реорганізації” Центру, який зберігає архів українського кіно. За кілька днів до її відсторонення “Довженко-Центр” подав позов проти Держкіно.

Згодом новопризначеною в.о. директора “Довженко-Центру” стала Юлія Каждан, яка раніше заснувала кінологічний центр. Крім того, що у неї відсутній досвід роботи у кіногалузі, жінка пропонує консультації з гіпнотерапії та психосоматики.