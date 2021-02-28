Відповідно до щорічного звіту Американської асоціації індустрії звукозапису на кінець року, загальний дохід цієї індустрії збільшився на 9,2% до 12,2 мільярда доларів у 2020 році. Потокове відтворення музики склало 83% цих доходів.

Про це пише видання Engadget.

Дохід від формату склав 10,1 мільярда доларів в порівнянні з 8,9 млрд доларів в 2019 році. Відзначається, що вже п’ять років спостерігається зростання прибутку саме від потокової музики.

З основних потокових платформ Spotify і Apple Music внесли найбільший вклад, заробивши 7 мільярдів доларів. У той же час середня кількість підписок в США збільшилася до 75,5 мільйона в порівнянні з 60,4 мільйона в попередньому році.

Якщо скласти всі ці цифри, то на потокову передачу припадає 83% загальної виручки галузі. Продажі компакт-дисків і цифрових форматів продовжували знижуватися. але для вінілу 2020 виявився успішним. Продажі формату виросли на 29,2% в порівнянні з роком раніше – до 619,6 мільйона доларів.