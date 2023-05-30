Потоки російської сирої нафти на міжнародні ринки зменшуються, але все ще не демонструють суттєвих ознак скорочення видобутку, як на цьому наголошують у Кремлі.

Джерело: Bloomberg

Чотиритижневі середні морські поставки, які згладжують деяку волатильність у тижневих цифрах, впали вперше за шість тижнів у період до 28 травня, опустившись до 3,64 мільйона барелів на день.

Проте потоки сирої нафти на міжнародні ринки залишаються високими і все ще більш ніж на 1,4 мільйона барелів на день вище, ніж вони були наприкінці минулого року, і на 270 000 барелів на день вище лютого, базового місяця для обіцяного скорочення.

Зменшення чотиритижневого середнього потоку сталося через те, що аномально високий показник за тиждень, що закінчився 30 квітня, випав з розрахунку. Зменшення тижневого показника — друге послідовне скорочення — до 3,5 мільйонів барелів на день відображає відсутність жодного танкера, який завершив завантаження в Мурманську протягом тижня, хоча один танкер приймав вантаж наприкінці тижня, а інший розпочав у понеділок вранці.

Росія прагне переконати своїх партнерів по ОПЕК+, що вона скоротила видобуток на 500 тис. барелів на день, яке мало набути чинності в березні. Це зниження було оголошено у відповідь на західні санкції та обмеження цін на експорт російської нафти, спрямовані на покарання РФ за повномасштабне вторгнення в Україну.

Скорочення було продовжено до кінця року відповідно до добровільних скорочень, здійснених кількома партнерами Росії по ОПЕК+, про які було оголошено у квітні та набуло чинності на початку травня.

Росія продовжує наголошувати на своїй прихильності перед групою виробників ОПЕК+, яка має зустрітися 4 червня, щоб розглянути ринок і свою реакцію на зростаючі занепокоєння щодо рівня попиту. Ознаки того, що Росія не здійснила обіцяні скорочення, можуть не сподобатися колегам.

Існує мало доказів того, що скорочення були зроблені. РФ назвала перенаправлення сирої нафти, яка раніше постачалася до Німеччини та Польщі через нафтопровід “Дружба”, як причину потужних поставок; але перехід відбувся в січні та лютому, до того, як скорочення виробництва мало набути чинності. Потоки російської сирої нафти через трубопровід “Дружба”, яка зараз обмежена поставками до Угорщини, Словаччини та Чехії, залишаються стабільними на рівні близько 240 000 барелів на день з лютого.

Галузеві дані, з якими ознайомилося Bloomberg, показали, що кількість активних свердловин на російських нафтових родовищах у березні скоротилася: 4170 було виведено з експлуатації, що еквівалентно 2,6% свердловин, які були активними в лютому. Подібні дані за квітень показують, що кількість активних свердловин повертається, причому близько 9% тих, що були вимкнені в попередньому місяці, знову викачують.

Російські НПЗ у травні скоротили перероблювання нафти. З 1 по 24 травня обсяги впали в середньому до 5,24 мільйона барелів на день, що є найнижчим рівнем за рік. Падіння відбувається через те, що заводи зупиняють деякі агрегати для традиційного весняного обслуговування перед сезоном високого попиту влітку. Але жодних ознак відповідного скорочення поставок нафтопродуктів за кордон немає.

Загальний обсяг сирої нафти на суднах, що прямують до Китаю та Індії, плюс менші потоки до Туреччини та кількості на суднах, які ще не вказали кінцевий пункт призначення, знизився до 3,58 мільйона барелів на день за останні чотири тижні, порівняно з 3,76 мільйона барелів на день у період до 21 травня.

Коли стали очевидними кінцеві пункти завантаження вантажів наприкінці січня, потоки до Китаю зросли до нових максимумів після вторгнення та залишалися близькими до цих рівнів у лютому та перших тижнях березня. Історичні закономірності свідчать про те, що більшість суден, які зараз сигналізують про пункти призначення “Невідома Азія” та прямують до Суецького каналу, закінчаться в Індії, тоді як ті, що завантажуються на дуже великі судна сирої нафти біля північного узбережжя Марокко або, нещодавно, в Атлантичному океані, вирушить до Китаю.

На Кубу прибув танкер, що перевозить сиру нафту марки Urals з Усть-Луги. Це перша російська нафта, доставлена в цю карибську країну з лютого.

У середньому за чотири тижні загальний морський експорт у період до 28 травня знизився на 180 000 барелів на день до 3,64 мільйона барелів на день. Це перше падіння за шість тижнів. Більш нестабільні щотижневі потоки також впали, знизившись приблизно на 175 000 барелів на день до 3,5 мільйона барелів на день з переглянутого рівня в 3,67 мільйона барелів на день попереднього тижня.

На тижневі дані впливає розклад руху танкерів і затримки завантаження через погану погоду. Технічне обслуговування порту також може перервати експорт на кілька днів.

Усі цифри не враховують вантажі, визначені як казахстанський сорт KEBCO. Йдеться про вантажі АТ “КазТрансойл”, які прямують через Росію на експорт через балтійські порти Усть-Луга та Новоросійськ.

Казахські бочки змішуються з нафтою російського походження для створення єдиного експортного сорту. Після вторгнення Росії в Україну Казахстан змінив бренд своїх вантажів, щоб відрізнити їх від вантажів російських компаній. Транзит сирої нафти спеціально звільняється від санкцій Європейського Союзу.

Чотиритижневі середні поставки азійським клієнтам Росії, а також ті, що здійснюються на суднах без кінцевого пункту призначення, знизилися до 3,34 мільйона барелів на день у період до 28 травня з 3,53 мільйона барелів на день за чотири тижні до 21 травня.

Попри те, що обсяги, які прямують до Індії, схоже, зменшилися з останніх максимумів, історія показує, що більшість вантажів на кораблях без початкового пункту призначення врешті-решт потрапляє там або в Китай.

Еквівалент 424 000 барелів на день був на суднах, які вказують пункти призначення як Порт-Саїд або Суец в Єгипті, або які вже були або очікуються перевантажені з одного судна на інше біля південнокорейського порту Йосу. Ці рейси зазвичай закінчуються в портах Індії чи Китаю та відображаються на таблиці нижче як “Невідома Азія”, доки не стане очевидним кінцевий пункт призначення.

Інші невідомі обсяги, що становлять 321 000 барелів на день протягом чотирьох тижнів до 28 травня, належать танкерам, які не мають чіткого призначення. Більшість цих вантажів походять із західних портів Росії та йдуть транзитом через Суецький канал, але деякі можуть опинитися в Туреччині, тоді як інші вантажі в кінцевому підсумку перевантажуються з одного судна на інше або в Середземному морі, або, нещодавно, в Атлантичний океан.

Морський експорт Росії до європейських країн не змінився на рівні 63 000 барелів на день протягом 28 днів до 28 травня, причому єдиним пунктом призначення була Болгарія. Ці цифри не включають поставки до Туреччини.

Ринок, який споживав близько 1,5 мільйона барелів морської нафти на короткі відстані, що надходить з експортних терміналів у Балтійському, Чорному морях і Арктиці, був майже повністю втрачений, щоб його замінили довгомагістральні пункти призначення в Азії, які є набагато дорожчими і вимагає багато часу для обслуговування.

За чотири тижні до 28 травня російська нафта не постачалася до країн Північної Європи.

Експорт до Туреччини, єдиного середземноморського клієнта Росії, що залишився, зріс до 240 000 барелів на день за чотири тижні до 28 травня, що є найвищим показником з грудня. Потоки до Туреччини перевищили 425 000 барелів на день у жовтні.

Потоки до Болгарії, тепер єдиного чорноморського ринку Росії для сирої нафти, не змінилися на рівні 63 000 барелів на день, що дорівнює найнижчому показнику з квітня 2022 року.

Сукупні потоки російської сирої нафти впали до 3,5 мільйона барелів на день за сім днів до 28 травня з переглянутого рівня в 3,67 мільйона барелів на день попереднього тижня. Відсутність поставок з Арктики частково компенсувалося сплеском потоку з чорноморського порту Новоросійськ.

Цифри не враховують обсяги з Усть-Луги та Новоросійська, визначені як казахстанський сорт KEBCO.

Надходження до військової скарбниці Кремля від експортного мита на нафту впали на 4 мільйони доларів США до 47 мільйонів доларів США за сім днів до 28 травня порівняно з переглянутою цифрою за попередній тиждень. Чотиритижневий середній дохід знизився на 3 мільйони доларів до 50 мільйонів доларів.

Президент РФ Володимир Путін доручив своєму уряду відкоригувати існуючі показники та встановити додаткові для розрахунку цін на нафту для цілей оподаткування, щоб зменшити дисконт до світових цін на нафту. Російський уряд розраховує податки на нафту, використовуючи знижку до Brent, яка встановлює мінімальну ціну на національну сиру нафту для цілей бюджету. Якщо російська нафта торгується вище цього порогу, Мінфін використовує ринкову ціну для розрахунків податків, як це було в останні місяці. З липня знижка наразі встановлена на рівні 25 доларів США за барель, хоча тепер її можна зменшити.

Ставка мита на травень становить 1,96 долара за барель, виходячи з ціни Urals 51,15 долара за барель у період з 15 березня по 14 квітня. Ставка на червень встановлена на рівні 2,21 долара за барель, виходячи із середньої ціни Urals 55,97 долара, тобто 23,90 долара. на барель нижче Brent у період з 15 квітня по 14 травня.

Загалом 33 танкери завантажили 24,5 мільйона барелів російської сирої нафти за тиждень до 28 травня, свідчать дані стеження за судами та звіти портових агентів. Це на 1,25 мільйона барелів менше порівняно з переглянутою цифрою попереднього тижня. Пункти призначення базуються на тому, куди судна сигналізують, що вони прямують на момент написання статті, і деякі з них майже напевно змінюватимуться під час подорожі. Усі цифри не враховують вантажі, визначені як казахстанський сорт KEBCO.

Загальний обсяг суден, які завантажують російську нафту з балтійських терміналів, знизився до 1,67 мільйона барелів на день, що на 100 000 барелів на день менше, ніж минулого тижня.

Поставки російської сирої нафти з Новоросійська в Чорному морі зросли до найвищого рівня з тих пір, як Bloomberg почав відстежувати щотижневі потоки на початку 2022 року, піднявшись до 790 000 барелів на день. Вантажі казахстанської нафти в порту протягом тижня не завантажувалися.

Арктичні поставки впали до нуля, і жоден танкер не завершив завантаження протягом тижня до 28 травня. Один танкер почав приймати вантаж у неділю, один почав у понеділок, а ще два прямують до порту. Не було помітного уповільнення обсягів сирої нафти, що надходить до Мурманська з навантажувальних терміналів уздовж арктичного узбережжя Росії, що свідчить про те, що падіння потоків з Мурманська відображає розклад танкерів, а не скорочення видобутку з північних родовищ Росії.

Десять танкерів, завантажених на трьох російських експортних терміналах у Тихому океані, не змінилися порівняно з переглянутою кількістю за попередній тиждень. Обсяг сирої нафти, що постачається з регіону, також не змінився – 1,03 мільйона барелів на день.

Обсяги, що прямують у невідомі місця призначення, – це переважно вантажі Sokol, які нещодавно були перевантажені на інші судна в Єосу або зараз перевозяться до району біля південнокорейського порту з вантажного терміналу в Де-Кастрі. Більшість із них також потрапляє до Індії.

Деякі вантажі Sokol зараз переправляються вдруге у водах південної Малайзії. Невелика кількість партій ESPO також переміщується з одного судна на інше в тому самому районі. Усі ці вантажі прямували до Індії.