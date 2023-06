Джерело: CBS

Блінкен акцентував, що напруженість зростала місяцями, він також зауважив, що російська армія може ослабнути після спроби заколоту, що, безумовно, вплине на перебіг війни РФ проти України.

WATCH: “Russia [is] having to defend Moscow … against mercenaries of its own making,” Sec. Blinken says.@SecBlinken: The Wagner Group rose “a direct challenge to Putin’s authority. … We’ve seen more cracks emerge in the Russian façade.” pic.twitter.com/g00rqwmoWi

— Meet the Press (@MeetThePress) June 25, 2023