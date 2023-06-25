За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, хаос, викликаний повстанням в РФ проти Кремля, може тривати тижні або місяці.

Джерело: CBS

Блінкен акцентував, що напруженість зростала місяцями, він також зауважив, що російська армія може ослабнути після спроби заколоту, що, безумовно, вплине на перебіг війни РФ проти України.

“Ми знаємо, що в наступні тижні та місяці Путіну доведеться відповісти ще за багато чого”, — зазначив держсекретар.

WATCH: “Russia [is] having to defend Moscow … against mercenaries of its own making,” Sec. Blinken says.@SecBlinken: The Wagner Group rose “a direct challenge to Putin’s authority. … We’ve seen more cracks emerge in the Russian façade.” pic.twitter.com/g00rqwmoWi — Meet the Press (@MeetThePress) June 25, 2023

Відповідаючи на запитання, чи готові США до потенційного відходу Путіна від влади, Блінкен наголосив, що Захід завжди готовий до будь-яких непередбачених обставин.

Також він додав, що США “рішуче й невпинно зосереджені на Україні, переконавшись, що вона має те, що їй потрібно, щоб захистити себе та повернути території, захоплені Росією”.

Зауважимо, ввечері 23 червня, глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців, унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців.

Після цього Пригожин пообіцяв помститись оборонному відомству РФ наголосивши, що має 25 000 бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.

Після таких заяв російське ФСБ РФ порушило проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту.

Вже незабаром найманці ПВК “Вагнер” захопили під свій контроль всі військові об’єкти вже у другому російському місті – Воронежі.

Згодом президент РФ Володимир Путін записав звернення щодо військового заколоту, влаштованого очільником ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним у Росії. Очільник Кремля назвав такі дії “зрадою” і пообіцяв покарати винних.

Тоді як у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російська столиця готується до облоги: там введено режим контртерористичної операції.

Після чого у межах угоди з Лукашенком кримінальну справу, порушену стосовно засновника ПВК “Вагнер”, було зупинено. Відповідну заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Сам Пригожин поїхав до Білорусі, а бойовики не будуть притягнуті до суду за свою участь у повстанні, а натомість підпишуть контракти з Міністерством оборони Росії. Раніше цей крок глава групи відкидав.