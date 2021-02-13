Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила свою роботу в Україні, проте рішення про перегляд програми stand-by поки що не ухвалила.

Відповідний коментар постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана оприлюднили українські агентства “Укрінформ” та “Інтерфакс-Україна”, а також американське агентство Bloomberg.

Місія працювала в Україні у дистанційному форматі.

У фокусі місії МВФ було питання першого перегляду програми для України у форматі stand-by. Робота представників МВФ завершилася без ухвалення позитивного результату про такий перегляд.

За підсумками роботи Люнгман заявив про необхідність більшого прогресу і нових дискусій.

“Обговорення було продуктивним, проте потрібен більший прогрес для підтримки завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть”, – йдеться в його заяві, яку цитує Bloomberg.

Люнгман нагадав, що місія працювала в період з 21 до 23 грудня і з 11 січня до 12 лютого і обговорила з представниками української влади прогрес у впровадженні заходів і реформ, які є частиною підтриманої угодою stand-by програми дій влади.

За словами Люнгмана, дискусії фокусувалися на:

• посиленні управління Національним банком;

• поліпшенні законодавчих і регулятивних основ банківського нагляду та фінансового оздоровлення;

• заходах, спрямованих на зменшення фіскального дефіциту в середньостроковій перспективі;

• законодавчих ініціативах з відновлення і посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства.

• заходах у секторі енергетики.

Згідно з даними агентства “Інтерфакс-Україна”, серед проблемних питань – ухвалення закону про Вищу раду правосуддя і побоювання МВФ щодо втручання в роботу НАБУ і САП. Агентство зазначає, що для позитивного рішення про перегляд програми слід також ухвалити вже внесені до Верховної Ради нові поправки до закону про Національний банк і відмовитися від обмеження цін, введених цієї зими на енергоринку, потрібна ясність щодо бюджетних планів на 2022 рік і аудиту COVID-фонду.

Що заявляють в українській владі?

Міністр фінансів України Сергій Марченко у заяві, яку цитує Bloomberg, зазначив, що наша країна “залишається відданою своїй програмі реформ та плідному партнерству з МВФ”.

“Ми чекаємо на відгуки МВФ щодо тих пропозицій, які ми озвучили під час місії”, – розповів Марченко.

Він уточнив, що йдеться про: уточнення правового статусу Національного антикорупційного бюро; законодавство про Вищу раду правосуддя; пропозиції у бюджетному, енергетичному та фінансовому секторах.

Марченко запевнив, що після узгодження комплексу дій Кабінет Міністрів працюватиме над їх виконанням.

Прокоментував переговори з МВФ і прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ. Від імені Уряду хочу подякувати команді місії Фонду, яка провела надзвичайну роботу. Як результат: домовилися про наступні кроки, обговорили строки їх виконання і чітко розуміємо очікувані результати”, – написав він на своїй сторінці в Facebook.

За словами Шмигаля, за час роботи віртуальної місії було “окреслено коло питань”, стосовно яких буде продовжуватися “конструктивний діалог”.

“Це питання у сферах антикорупційного законодавства, енергетики, розвитку фінансового сектору та подальшої фіскальної консолідації. З усіх цих питань Уряд має чітке бачення змін, необхідних для отримання траншу за програмою stand-by”, – додав Шмигаль.

ДОВІДКА. Міжнародний валютний фонд у червні 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Був виділений перший транш у розмірі $2,1 млрд.

Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і заключного четвертого – $980 млн.

Поки що наступні транші виділені не були.