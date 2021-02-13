Відповідний коментар постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана оприлюднили українські агентства “Укрінформ” та “Інтерфакс-Україна”, а також американське агентство Bloomberg.
Місія працювала в Україні у дистанційному форматі.
У фокусі місії МВФ було питання першого перегляду програми для України у форматі stand-by. Робота представників МВФ завершилася без ухвалення позитивного результату про такий перегляд.
За підсумками роботи Люнгман заявив про необхідність більшого прогресу і нових дискусій.
“Обговорення було продуктивним, проте потрібен більший прогрес для підтримки завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть”, – йдеться в його заяві, яку цитує Bloomberg.
Люнгман нагадав, що місія працювала в період з 21 до 23 грудня і з 11 січня до 12 лютого і обговорила з представниками української влади прогрес у впровадженні заходів і реформ, які є частиною підтриманої угодою stand-by програми дій влади.
За словами Люнгмана, дискусії фокусувалися на:
• посиленні управління Національним банком;
• поліпшенні законодавчих і регулятивних основ банківського нагляду та фінансового оздоровлення;
• заходах, спрямованих на зменшення фіскального дефіциту в середньостроковій перспективі;
• законодавчих ініціативах з відновлення і посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства.
• заходах у секторі енергетики.
Згідно з даними агентства “Інтерфакс-Україна”, серед проблемних питань – ухвалення закону про Вищу раду правосуддя і побоювання МВФ щодо втручання в роботу НАБУ і САП. Агентство зазначає, що для позитивного рішення про перегляд програми слід також ухвалити вже внесені до Верховної Ради нові поправки до закону про Національний банк і відмовитися від обмеження цін, введених цієї зими на енергоринку, потрібна ясність щодо бюджетних планів на 2022 рік і аудиту COVID-фонду.
Що заявляють в українській владі?
Міністр фінансів України Сергій Марченко у заяві, яку цитує Bloomberg, зазначив, що наша країна “залишається відданою своїй програмі реформ та плідному партнерству з МВФ”.
“Ми чекаємо на відгуки МВФ щодо тих пропозицій, які ми озвучили під час місії”, – розповів Марченко.
Він уточнив, що йдеться про: уточнення правового статусу Національного антикорупційного бюро; законодавство про Вищу раду правосуддя; пропозиції у бюджетному, енергетичному та фінансовому секторах.
Марченко запевнив, що після узгодження комплексу дій Кабінет Міністрів працюватиме над їх виконанням.
Прокоментував переговори з МВФ і прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ. Від імені Уряду хочу подякувати команді місії Фонду, яка провела надзвичайну роботу. Як результат: домовилися про наступні кроки, обговорили строки їх виконання і чітко розуміємо очікувані результати”, – написав він на своїй сторінці в Facebook.
За словами Шмигаля, за час роботи віртуальної місії було “окреслено коло питань”, стосовно яких буде продовжуватися “конструктивний діалог”.
“Це питання у сферах антикорупційного законодавства, енергетики, розвитку фінансового сектору та подальшої фіскальної консолідації. З усіх цих питань Уряд має чітке бачення змін, необхідних для отримання траншу за програмою stand-by”, – додав Шмигаль.
ДОВІДКА. Міжнародний валютний фонд у червні 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Був виділений перший транш у розмірі $2,1 млрд.
Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і заключного четвертого – $980 млн.
Поки що наступні транші виділені не були.
- Раніше голова Національного банку Кирило Шевченко заявляв, що Україна протягом 2021 року чекає отримати 2,2 мільярда доларів трьома траншами від Міжнародного валютного фонду.
- Днями міністр фінансів Сергій Марченко спростовував інформацію про те, що місія Міжнародного валютного фонду для перегляду програми співпраці з Україною завершилася без результату.