Після прем'єри своєї кінострічки "Опале листя", яка відбулася у межах Каннського кінофестивалю, фінський режисер Акі Каурісмякі прокоментував війну РФ в Україні.

Джерело: Deadline.

Після прем’єри фільму режисер поділився, що за час своєї кар’єри неодноразово звертався до теми кохання, сила якого здатна покласти край глобальному конфлікту.

Подібна ситуація сталася і з “Опалим листям”. Під час роботи над стрічкою режисеру здалося, “що цей кривавий світ потребує історії кохання”.

За словами Каурісмякі, він не міг би зняти жоден фільм під час війни без якихось коментарів, маючи на увазі повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Тому стрічка “Опале листя” містить кадри про українську війну в радіопередачах.

Як повідомив кінорежисер, показати світу війну в фільмі було важливим завданням, оскільки глядачі повинні розуміти та усвідомлювати “наскільки жорстоким і дурним був конфлікт через роки”.

Своєю чергою, актор Юссі Ватанен, який зіграв одну з головних ролей в “Опалому листі”, наголосив, що “навіть у найважчі часи потрібно пам’ятати, що у світі є краса та любов, тому в цьому контексті це надзвичайно важлива робота”.

У стрічці розповідається історія двох самотніх людей, які випадково зустрічаються вночі у Гельсінкі та намагаються знайти єдине та вічне кохання свого життя.