7 червня президент Володимир Зеленський заявив, що зараз потрібна чітка і швидка реакція світу на підрив дамби Каховської ГЕС. Україні потрібна підтримка та допомога міжнародних організацій у порятунку людей на окупованій частині Херсонщини, що потерпає від підтоплення.

Джерело: Володимир Зеленський/Facebook

Глава держави зауважив, що наразі неможливо встановити достеменно – скільки людей на тимчасово окупованій території Херсонщини можуть загинути без порятунку, без питної води, без їжі, без медичної допомоги.

Зеленський запевнив, що наші військові та спецслужби настільки, наскільки це можливо, попри обстріли – рятують людей. Проте наголосив, що потрібні масштабні зусилля.

“Потрібно, щоб міжнародні організації – такі, як Міжнародний комітет Червоного Хреста, – негайно долучилися до рятувальної операції та допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини. Кожна загибла людини там – це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи – значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна. Усі відповідні звернення України, нашого уряду – є”, – мовиться у зверненні.

Президент подякував за принциповість багатьом лідерам світу, урядів, міждержавних об’єднань за підтримку Україні та чітке засудження російського злочину екоциду.

Він зазначив, що необхідно спільно притягти до відповідальності окупантів. Та додав, що нині потрібно сконцентрувати увагу світу для ліквідації наслідків чергової катастрофи з вини Росії, та не допустити подальшу руйнівну активність росіян.

Зауважимо, генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила підрив росіянами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині.

Також президент Литви Гітанас Науседа, глави МЗС Латвії (обраний президент) Едгарс Рінкевичс та Естонії Маргус Цахкна назвали підрив дамби Каховської ГЕС на півдні України воєнним злочином, за який виключно Росія має понести відповідальність.

Своєю чергою, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські загарбники підірвали Каховську ГЕС через “страх перед потенційним контрнаступом ЗСУ”.

7 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував створити міжнародну комісію для розслідування руйнування дамби Каховської ГЕС.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що підрив росіянами дамби Каховської гідроелектростанції прирівнюється до застосування зброї масового знищення.

Що відомо про підрив дамби Каховської ГЕС?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.