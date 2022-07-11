Про це він повідомив у Facebook.

“Це працює наша арта, наше РСЗВ. Це українські військові відповідають російським нелюдам за спробу знищення наших міст, сіл, селищ”, – пояснив політик звуки вибухів на відео.

Він зазначив, що їхавши село на півдні не побачили жодної уцілілої хати, у деяких стінах стирчать залишки ракет. Як тільки щось знімається, підіймаються російські дрони, намагаючись робити коригування вогню. Працюють ворожі засоби радіоелектронної боротьби. Поблизу позицій постійно “прилітає”.

Порошенко наголосив, що тільки волею і духом Збройних Сил України ми відстоюємо нашу землю. Зауважив, що бойовий та моральний дух військових високий. Але їм потрібні ресурси, щоб перейти в контрнаступ: дрони та засоби радіоелектронної боротьби. За словами політика, це те, що вони планують доставляти на фронт.

Наші воїни не просто бережуть Україну, вони повернуть український суверенітет над кожним клаптиком української землі, відзначив лідер “ЄС”.