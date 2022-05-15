Дружини бійців Маріуполя закликали звільнити захисників "Азовсталі". Вони наголосили, що треба вивезти не тільки важкопоранених, а й домогтися звільнення шляхом "екстракції" всього гарнізону.

Про це повідомили під час пресконференції на “UA:Перший”.

З журналістами спілкувалися дружини Ганна Науменко, Катерина Прокопенко, Юлія Федосюк, Ольга Андріанова та Дар’я Цикунова. Вони наголосили, що на “Азовсталі” майже не залишилося води, їжі й медикаментів.

Кількість поранених постійно змінюється, оскільки бійці вмирають від обстрілів, бомбардування та відсутності належної медичної допомоги. Жінки розповіли, що вони знають про близько 700 загиблих героїв.

“Звісно, у першу чергу потрібно виводити важкопоранених, які можуть загинути в наступну добу, але ми наполягаємо на евакуації абсолютно всіх. Тому що це абсурд: сьогодні ми виводимо всіх поранених – завтра у нас ще двісті поранених, тому що постійно відбувається бомбардування”, — наголосили дружини.

За їхніми словами, потрібно порушувати питання евакуації всього гарнізону. На їхню думку, це єдиний шлях як врятувати купу людей: живих, поранених та вивезти тіла загиблих бійців.

На “Азовсталі” ситуація з пораненими “жахлива”. У багатьох відсутні кінцівки, перебиті внутрішні органи, величезні травми, а на дрібні поранення бійці не зважають. Для найтяжчих випадків, тобто для людей з ампутаціями, кількість антибіотиків та знеболювальних обмежена. Тому захисникам доводиться терпіти біль.

“Їм зараз ампутують кінцівки навіть із маленькими ушкодженнями й без знеболювального, просто ріжуть наживо… У них немає жодної медицини. У них є стакан води на всіх – вони роблять ковток раз на 5-6 годин”, – додала інша.

У місцевому шпиталі вже дуже спекотно. Доставляти туди їжу й воду, яких обмаль, майже немає можливості. У поранених військових розвивається сепсис.

Дружини переконані, що “військова деблокада можлива, але на це немає часу”. Вони наголосили, що вона буде можлива для Маріуполя, коли звільнять від окупації інші міста.

Жінки сподіваються, що українська влада та уряди інших країн об’єднають зусилля для порятунку героїв “Азовсталі”. Вони також подякували гурту Kalush Orchestra за заклик зі сцени “Євробачення” врятувати захисників Маріуполя.