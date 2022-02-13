В українському нацвідборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022" перемогла артистка Alina Pash, яку раніше звинувачували у тому, що вона відвідувала окупований Росією Крим, прилетівши з Москви. Попри скандал, який розгорнувся довкола результатів нацвідбору, співачка подякувала шанувальникам за перемогу та закликала єднатися.

Відповідний допис Alina Pash опублікувала на сторінці в Instagram.

Співачка подякувала усім, хто проголосував за неї. Вона висловила переконання, що її конкурсна пісня “Тіні Забутих Предків” потрібна “зараз для всього українського народу, для, не боюсь так сказати, але й усього Світу”.

Alina Pash наголосила, що вона не може змінити минуле, однак хоче вплинути на майбутнє. Вона стверджує, що хоче всьому світу розповісти про Україну – що наша країна протягом століть є “фронтиром, муром і вартовими Європи і Світу. Що ми однією рукою сіємо, будуємо і ростимо покоління, а іншою боронимо”. Україна, за словами співачки, має усе, щоб лишатися самобутньою та незалежною державою.

Скандал, який розгорнувся довкола національного відбору, подорожей і концертів у Росії, Alina Pash прокоментувала так: “Ви мені не вороги, так само як і я вам. В такий час нам потрібно єднатись, а не шукати у мені злу відьму”.

Співачка стверджує, що на усі питання, які стосувалися її виступів, вона відповіла вже в інтерв’ю та закликала не вірити жовтій пресі, яка, мовляв, поширює про виконавицю неправдиву інформацію.

Нагадаємо, лідер гурту Kalush Orchestra, який, згідно з результатами Нацвідбору до міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2022” посів друге місце, звинувачує організаторів у фальсифікаціях. Також виявилося, що результати голосування на конкурсі видають у конвертах.

Варто зазначити, що широкій публіці стало відомо про подорожі виконавиці до країни-агресора тоді, коли телеведуча Катя Осадча у програмі “Світське життя” запитала співачку Alina Pash про те, що та “залітала у Крим через Москву, що суперечить закону України”. Виконавиця виступала в містах Росії у складі гурту “Delicious Ladies”.

На своїй Facebook-сторінці співачка раніше повідомляла про відвідини окупованого Криму та Москви, повідомляє tabloid.pravda.com.

Також після того, як у День Незалежності України у центрі Києва між куплетами гімну України співачка Alina Pash зачитала реп, українці почали шукати про неї більше інформації. Користувачі нагадали співачці про заплановані в Росії концерти, дружбу з проросійськими артистами, поїздку в анексований Крим через Москву і не лише.

Раніше з’ясувалося, що 11 червня 2018 року російська компанія Bosco di Ciliegi організувала виступ співачки у центрі Сколково. Компанія належить Михайлу Кусніровичу, довіреній особі Володимира Путіна на президентських виборах у 2018 році.

У відповідь на звинувачення артистка опублікувала заяву про те, що не порушувала законодавство України та вимоги конкурсу, а її виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму. Кордон вона перетинала з боку України.