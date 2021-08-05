«Потрібно хоча б перестати стріляти»: Зеленський розповів, як хоче повертати Донбас

Про це президент заявив в інтерв’ю державному каналу Дом.
За словами Зеленського, після виведення військ з Донбасу необхідно дійти до українського кордону.
“Я незмінно вірю в те, що не можна за стіл сідати з людьми, у яких в руках зброя. Це ж не просто філософія. Це предметна розмова”, – заявив він.
Він додав, що виступав за те, щоб першим пунктом і “Мінська”, і всіх домовленостей було припинення вогню.
“Щоб взагалі про щось говорити, потрібно хоча б перестати стріляти. Це факт. А що далі? Далі-виведення військ. І що ми повинні зайти дуже акуратно, дуже акуратно дійти до нашого кордону”, – підкреслив він.
Під час цього ж інтерв’ю Зеленський заявив, що станом на сьогодні 90% успіху у питанні повернення Донбасу та припинення бойових дій залежить від президента РФ Володимира Путіна. Президент додав, що це усвідомлює й сам Путін. Зеленський підкреслив, що для вирішення конфлікту на Донбасі потрібна політична воля й запевнив, що з боку України вона є.
Зеленський також заявив, що жителі ОРДЛО та Криму повинні опиратися окупації. Також він закликав їх святкувати День Незалежності, але тихо й без прапорів на балконах, оскільки це небезпечно.
- Раніше Зеленський заявив, що видача російських паспортів жителям ОРДЛО загрожує тим, що Росія може забрати Донбас, так само як і Крим. Водночас він вважає залучення українців до виборів в РФ рабством.