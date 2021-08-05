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«Потрібно хоча б перестати стріляти»: Зеленський розповів, як хоче повертати Донбас

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завжди виступав за домовленості про припинення вогню на Донбасі. Тільки так можна почати процедуру виведення військ.

Четвер, 5 серпня 2021, 20:21

Про це президент заявив в інтерв’ю державному каналу Дом.

За словами Зеленського, після виведення військ з Донбасу необхідно дійти до українського кордону.

“Я незмінно вірю в те, що не можна за стіл сідати з людьми, у яких в руках зброя. Це ж не просто філософія. Це предметна розмова”, – заявив він.

Він додав, що виступав за те, щоб першим пунктом і “Мінська”, і всіх домовленостей було припинення вогню.

“Щоб взагалі про щось говорити, потрібно хоча б перестати стріляти. Це факт. А що далі? Далі-виведення військ. І що ми повинні зайти дуже акуратно, дуже акуратно дійти до нашого кордону”, – підкреслив він.

Під час цього ж інтерв’ю Зеленський заявив, що станом на сьогодні 90% успіху у питанні повернення Донбасу та припинення бойових дій залежить від президента РФ Володимира Путіна. Президент додав, що це усвідомлює й сам Путін. Зеленський підкреслив, що для вирішення конфлікту на Донбасі потрібна політична воля й запевнив, що з боку України вона є.

Зеленський також заявив, що жителі ОРДЛО та Криму повинні опиратися окупації. Також він закликав їх святкувати День Незалежності, але тихо й без прапорів на балконах, оскільки це небезпечно.

  • Раніше Зеленський заявив, що видача російських паспортів жителям ОРДЛО загрожує тим, що Росія може забрати Донбас, так само як і Крим. Водночас він вважає залучення українців до виборів в РФ рабством.
Теги: Володимир Зеленський, ОРДЛО, бойовики на Донбасі, Війна на Донбасі

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