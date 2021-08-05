«Потрібно хоча б перестати стріляти»: Зеленський розповів, як хоче повертати Донбас

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завжди виступав за домовленості про припинення вогню на Донбасі. Тільки так можна почати процедуру виведення військ.

Про це президент заявив в інтерв’ю державному каналу Дом.

За словами Зеленського, після виведення військ з Донбасу необхідно дійти до українського кордону.

“Я незмінно вірю в те, що не можна за стіл сідати з людьми, у яких в руках зброя. Це ж не просто філософія. Це предметна розмова”, – заявив він.

Він додав, що виступав за те, щоб першим пунктом і “Мінська”, і всіх домовленостей було припинення вогню.

“Щоб взагалі про щось говорити, потрібно хоча б перестати стріляти. Це факт. А що далі? Далі-виведення військ. І що ми повинні зайти дуже акуратно, дуже акуратно дійти до нашого кордону”, – підкреслив він.

Під час цього ж інтерв’ю Зеленський заявив, що станом на сьогодні 90% успіху у питанні повернення Донбасу та припинення бойових дій залежить від президента РФ Володимира Путіна. Президент додав, що це усвідомлює й сам Путін. Зеленський підкреслив, що для вирішення конфлікту на Донбасі потрібна політична воля й запевнив, що з боку України вона є.