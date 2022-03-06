П'ятий президент України та лідер політичної партії "Європейська Солідарність" вважає, що санкції проти РФ повинні посилюватись щодня. Серед іншого, зазначив Порошенко, потрібно заарештувати золотовалютні резерви Росії і направити ці кошти на майбутнє відновлення України.

Про це Петро Порошенко заявив в етері телеканалу Прямий.

П’ятий президент зазначив, що постійно спілкується з міжнародними партнерами щодо питання посилення санкцій проти держави-агресорки Росії.

“Це – десятки переговорів щоденно. Ми наголошуємо, що у зв’язку з тим, що Путін намагається наростити тиск на Україну, санкції мають посилюватись. Системи SWIFT має не бути не для семи, а для всіх російських банків”, – наголосив Петро Порошенко.

За словами Порошенка, заарештувати слід і золотовалютні резерви Росії, а ті, хто продовжить купувати золото із резервів РФ, які зберігаються у Москві, повинні бути притягнуті до відповідальності.

Як додав політик, всі повинні розуміти, що арешт російського майна – це не просто тиск чи помста. Це потрібно для того, щоб у майбутньому, коли міжнародний суд зобов‘яже РФ виплачувати контрибуції, ці арештовані кошти надійшли для відбудови нашої держави.