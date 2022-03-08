П’ятий Президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко наголосив західним державам, що купувати російські нафту і газ аморально, адже кожен долар президент Росії Володимир Путін використає для вбивства українців.

Про це він повідомив в етері американського телеканалу CNN.

“Щодня, поки Путін зберігає можливості для нападу, він має знати, що санкційний тиск посилюватиметься. Наприклад, навіщо фінансувати Путіна, купляючи, навіть зі знижкою, російську нафту Urals? Це щонайменше аморально. Потрібно запровадити ембарго на імпорт нафти з Росії”, – зазначив Порошенко.

За його словами, не можна дозволити Путіну використати кошти західних держав, аби вбивати українців. Порошенко зауважив, що в Україні цінують лідерство США, президента Байдена, Адміністрації, Конгресу, однак співпраця не має зупинятись.

Він також закликав надати Україні якомога більше озброєння для захисту і закрити повітряний простір.

“Коли ви допомагаєте Україні, постачаєте оборонну зброю, гранатомети, це допомагає нашій армії зберігати обороноздатність на належному рівні. Ми потребуємо бойових літаків. Ми просимо здійснити обмін літаками – дати американські літаки Польщі, Німеччині, Словаччині, а нам віддати старі радянські літаки. Нам потрібно закрити повітряний простір над нашими головами, над атомними станціями, над громадянами, над Україною”, — сказав Порошенко.

Він констатував, що у США близько 70 відсотків громадян підтримують цей крок. Також у Європі близько 70 відсотків громадян підтримують це.

“Це – не війна лише проти України, і це всі мають зрозуміти. Це війна проти колективного Заходу, війна проти США, війна проти НАТО, війна проти Європи, війна проти всього світу”, – резюмував п‘ятий президент.