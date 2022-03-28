Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з українськими журналістами, які долучилися до цілодобового телемарафону "Єдині новини". Голова держави зазначив, що завдяки спільній роботі Україна в очах світу перестала бути частиною РФ.

Про це повідомляє Офіс Президента.

Володимир Зеленський поспілкувався з медійниками у форматі відеоконференції. Він підкреслив, що під час трагічної, але точно переможної, війни в Україні журналісти – “дійсно армія”.

“Велика, потужна армія. Я вважаю, що ви сьогодні – велика надія, фундамент, один із тих китів, на якому стоїть людина у звичайному українському містечку, яка голіруч зупиняє танки. На таких, як ви, тримається сьогодні правда, якої немає в росіян”, – зазначив голова держави.

Журналісти запропонували, аби урядовці та народні депутати, були більш активні в телевізійному етері для якіснішої комунікації ініціатив влади. Зеленський підтримав таку пропозицію. Також президент наголосив, що уряд постійно веде діалог з партнерами України. Він подякував журналістам, що вони показують світу образ нашої держави, який досі був нерозкритим.

“Я хочу, щоб усе те, що робимо ми, все те, що робите ви, все, що робили люди, наші військові, і всі ті жертви були не просто так”, – сказав Зеленський.

Президент переконаний, що Україна обов’язково переможе у війні. Особливо, коли в очах світу Україна постала незалежною та суверенною країною.

“Ми точно стали лідерами, суб’єктами у світі. І перебуваємо не за лаштунками. Мені здається, що це важливо. Важливо, що Україна для всього світу перестала бути частиною Російської Федерації”, – наголосив глава держави.