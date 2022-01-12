Завдяки зонду InSight вчені отримують інформацію про планету. Апарат зараз працює в економному режимі, він повинен відновити роботу наступного тижня.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

Дослідний апарат InSight космічного агентства NASA перейшов на економрежим 7 січня після великої пилової бурі.

Через пил на сонячні панелі апарата стало потрапляти менше сонячного світла. Це – причина того, що робот зараз працює не на повну потужність.

Повідомляється, що в економрежимі InSight буде використовувати електроенергію лише для виконання основних функцій. Спеціалісти NASA сподіваються, що наступного тижня робота InSight буде повністю відновлена.

Зазначається, що завдяки роботі зонда InSight, Марс став першою після Землі планетою, в якої визначили розміри ядра – понад 3600 кілометрів.

Апарат InSight має такі параметри:

– довжина 6 метрів (з розгорнутими сонячними батареями);

– ширина 1,56 метра (дорівнює діаметру центральної палуби)

– довжина палуби від 83 до 108 сантиметрів;

– довжина роботизованої руки 1,8 метра;

– маса – 360 кілограмів;

– дві сонячні батареї (діаметр кожної 2,2 метра).