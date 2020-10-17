Потужна злива у Києві підтопила понад десяток вулиць: відео

У суботу, 17 жовтня, Київ зупинився у заторах через потужні зливи, які стали причиною підтоплення більше десятка вулиць. Рух транспорту ускладнено.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

За даними поліції, підтоплено та затоплено наступні вулиці: Осіння, Пріорська, Автозаводська, Уманська, Іскрівська, Пилипа Козицького, Ново-Пирогівська, Кирилівська, Ізюмська та Брожка.

На місці працюють комунальники, які намагаються впоратися з наслідками зливи. Патрульні організовують об’їзд підтоплених ділянок.

Користувачі соціальних мереж активно діляться відеороликами підтоплених вулиць.