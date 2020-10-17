Потужна злива у Києві підтопила понад десяток вулиць: відео

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
За даними поліції, підтоплено та затоплено наступні вулиці: Осіння, Пріорська, Автозаводська, Уманська, Іскрівська, Пилипа Козицького, Ново-Пирогівська, Кирилівська, Ізюмська та Брожка.
На місці працюють комунальники, які намагаються впоратися з наслідками зливи. Патрульні організовують об’їзд підтоплених ділянок.
Користувачі соціальних мереж активно діляться відеороликами підтоплених вулиць.
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