Поліція оголосила про встановлення особи чоловіка, який загинув під час вибуху в Боярці (Київщина), та розповіла версію слідства про обставини вибуху.

Про це йдеться в повідомленні поліції Київщини за 17 березня.

У вівторок, 16 березня, близько 4 години ранку на одній з вулиць міста Боярка Київської області стався потужний вибух. Внаслідок цього постраждали кілька будівель, автівки, що знаходилися поруч. На місці вибуху утворилася глибока воронка, одна людина загинула — її тіло розірвало на шматки.

За добу поліціянти встановили, що загиблий — 34-річний уродженець Криму, що проживав в Києві. За інформацією главку, в Боярці мешкала його колишня подруга. Між чоловіком та жінкою стався конфлікт через неповернутий нею борг.

Правоохоронці вважають, що вибуховий пристрій чоловік зібрав самотужки з метою помститися жінці.

“Жінка відмовилася віддавати гроші. Тоді чоловік не знайшов нічого кращого, як помститися. Він обладнав майстерню, придбав необхідні речовини та зробив саморобний вибуховий пристрій. Чоловік приїхав на таксі до місця призначення і через декілька хвилин після того, як він вийшов з автомобіля, пролунав вибух. До місця проживання жінки він не дійшов декілька метрів – пристрій вибухнув у його руках”, — йдеться в повідомленні.

Наразі слідство ще триває, правоохоронці продовжують встановлювати обставини події.