Про це повідомляє Reuters.
За словами очевидців, люди в паніці вибігали на вулиці турецького міста Ізмір після землетрусу силою до 7,0 бала.
Президентство Туреччини з управління стихійними лихами і надзвичайними ситуаціями (AFAD) заявило, що 17 людей загинули, один з них потонув, ще 709 осіб отримали поранення.
Водночас, на грецькому острові Самос двоє підлітків, хлопчик і дівчинка, були знайдені мертвими під уламками стіни.
На даний момент пошуково-рятувальні операції тривають в 17 будівлях, що обрушилися або пошкоджені, в Ізмірі.
- У п’ятницю, 30 жовтня, в Егейському морі – біля узбережжя Туреччини і Греції стався потужний землетрус магнітудою від 6,6 до 7 балів.