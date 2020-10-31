В результаті сильного землетрусу, який стався в п'ятницю в Егейському морі, в Туреччині і Греції загинули 19 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

За словами очевидців, люди в паніці вибігали на вулиці турецького міста Ізмір після землетрусу силою до 7,0 бала.

Президентство Туреччини з управління стихійними лихами і надзвичайними ситуаціями (AFAD) заявило, що 17 людей загинули, один з них потонув, ще 709 осіб отримали поранення.

Водночас, на грецькому острові Самос двоє підлітків, хлопчик і дівчинка, були знайдені мертвими під уламками стіни.

На даний момент пошуково-рятувальні операції тривають в 17 будівлях, що обрушилися або пошкоджені, в Ізмірі.