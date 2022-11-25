У столиці після ракетних обстрілів РФ ситуація з електропостачанням досі залишається складною, проте очікується збільшення доступної потужності на Київ та підключення атомної генерації.

Про це повідомив генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

“За день потужності, яку дали на Київ, стало трошки більше, але досі її дуже мало. Темпи зростання поки не такі, як хочеться. Але вони є, і це найважливіше”, – розповів гендиректор Yasno.

А також пояснив, яка ситуація з енергопостачанням зараз. За його словами, вчора ввечері почали впроваджувати обміни потужністю між чергами. Від моменту обстрілу 23 листопада кожен будинок мав бути зі світлом хоч один раз на декілька годин, на більше поки розраховувати не варто.

“Якщо світла ще ні разу не було, напишіть колегам із мереж конкретну адресу, вони перевірять. Бо причини можуть бути досить різні: від аварії автоматики під час увімкнення до дротів, обірваних через негоду”, – зазначив Сергій Коваленко.

А також наголосив, що зараз доступну потужність розподіляють на дві частини. Перша – це лінії з об’єктами критичної інфраструктури, вона підключається найперша і не бере участі у відключеннях. Друга частина – це звичайні споживачі, на яких розподіляють решту обсягів.

“Коли на лінії з нашими будинками подається електроенергія, ми, умовно, розраховуємо на 100% споживання, а отримуємо по факту 170%. Я розумію, що за короткий проміжок зі світлом після такого довгого відключення потрібно встигнути багато, але дуже прошу споживати розумно”, – пояснив гендиректор Yasno.

А також підкреслив, що очікується збільшення доступної потужності на Київ та підключення атомної генерації. Проте точна дата й час, коли це станеться – невідомі.