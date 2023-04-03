Потиснули одне одному руки – чоловік, який нахамив українському військовому в Буковелі, вибачився за свої слова

У Буковелі один із відпочивальників грубіянив у розмові з військовим медиком, який перебуває на посттравматичній реабілітації.

Про це написала дружина фігуранта скандалу, блогерка _juliia_kr_.

У своїх сторіз блогерка повідомила, що військовий та її чоловік помирилися:

“Ми розв’язали цей конфлікт, і чоловіки потисли одне одному руки. Мій чоловік також перепросив за свої слова”, – написала вона.

У наступному сторіз на відео військовий і фігурант скандалу на камеру тиснуть одне одному руки та вигукують “Слава Україні!”.

Деталі скандалу:

У Буковелі один із відпочивальників грубіянив у розмові з військовим медиком, який перебуває на посттравматичній реабілітації. Військовослужбовець зняв на відео чоловіка, який назвав його “лошарою” і “провокатором”. У відповідь на це медик сказав, що приїхав на реабілітацію з Бахмута.

“Їдь назад у свій Бахмут! Чого ти тут сидиш, відсиджуєшся?”, – заявив курортник.

Дружина учасника конфлікту – жіноча коуч і енергопрактик _juliia_kr_ – розповіла, що вони з родиною приїхали на відпочинок у готель. У ньому проходять реабілітацію військові, серед яких був і медик, за словами жінки, з “психічними порушеннями”.

Вона заявила, що військовий не вперше конфліктує з мешканцями готелю та обурилась його поведінкою: “Если ты военный, то тебе позволено всё? Ты можешь хайповать на этом?”. За версією дружини учасника конфлікту, військовий був напідпитку і попросив пару розмовляти українською мовою.

Командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук оприлюднив ім’я цього чоловіка. За словами Кухарчука, близько тридцяти осіб підтвердили йому, що фігурант скандального відео, який заявив військовому, що проходив реабілітацію “Їдь назад у свій Бахмут! Чого ти тут сидиш, відсиджуєшся?” – підприємець з Черкас. У дописі йдеться, що він займався “спиртом у великих об’ємах”, одначе деталей ведення цього бізнесу не було озвучено.