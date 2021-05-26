Пов'язане з Росією PR-агентство Fazze намагалося запустити через французьких і німецьких блогерів з великими аудиторіями дискредитаційну кампанію проти вакцини Pfizer/BioNTech.

Про це повідомило британське видання The Guardian, а також французький телеканал LCI та новинний сайт Numerama.

Зокрема, за інформацією The Guardian, минулого тижня представники агентства Fazze зв’язувалися з декількома європейськими ютуберами, які займаються питаннями охорони здоров’я та науки, і “поганою англійською” просили їх за винагороду пояснити, що рівень смертності серед вакцинованих Pfizer майже в три рази вище, ніж серед вакцинованих AstraZeneca.

Блогерам пропонувалося розмістити у себе на сторінках в YouTube, Instagram або TikTok посилання на звіти в Le Monde, Reddit і на сайті Ethical Hacker, що містять дані, які нібито підтверджують це твердження.

У вівторок Fazze закрила свій сайт і акаунт в Instagram.

Скриншоти листів пізніше опублікував у Twitter Лео Грассі, популярний французький науковий ютубер з майже 1,2 млн підписників.

C’est étrange.

J’ai reçu une proposition de partenariat qui consiste à déglinguer le vaccin Pfizer en vidéo. Budget colossal, client qui veut rester incognito et il faut cacher la sponso.

Éthique/20. Si vous voyez des vidéos là dessus vous saurez que c’est une opé, du coup. pic.twitter.com/sl3ur9QuSu — Léo Grasset (@dirtybiology) May 24, 2021

За його словами, у піар-кампанії Fazze був колосальний бюджет, однак агентство відмовилося назвати свого клієнта.

Мірко Дротчман, німецький ютубер і подкастер з 1,5 мільйонами підписників, також опублікував скриншот електронного листа з проханням взяти участь в “інформаційній кампанії” про значну кількість смертей після щеплення Pfizer.

Sehr interessant: Eine Agentur meldet sich und fragt, ob ich Teil einer „Informationskampagne“ sein will. Es geht darum, einen Link zu angeblich geleakten Dokumenten zu Todesfällen bei Corona-Impfungen zu teilen. Gegen Geld. Sitz der Agentur: London. Wohnort des CEO: Moskau. pic.twitter.com/5x0Wqx79oZ — Mirko Drotschmann (@MrWissen2Go) May 18, 2021

Французький новинний сайт Numerama, своєю чергою, оприлюднив уривки з бесід – у тому числі заклик Fazze спонукати глядачів зробити власні висновки, подбати про себе і своїх близьких.

Видання також зауважило схожість між повідомленнями Fazze і постами в офіційному акаунті в Twitter російської вакцини проти коронавірусу “Спутник V”, в якому неодноразово заявлялося, що нібито реальні дані показують, що російська вакцина безпечніша й ефективніша, ніж РНК-препарати.

Крім того, журналісти виявили, що на сайті компанії значилася лондонська адреса, проте там самого агентство не було, підприємство взагалі не було зареєстровано у Великобританії. У соцмережах Fazze також не представлено: в Instagram – закритий профіль без публікацій, а в LinkedIn були вказані чотири співробітники, двоє з яких навчалися в одному навчальному закладі – Сибірському державному транспортному університеті та працювали в AdNow international.

Телеканал LCI звернув увагу, що Fazze.com входить до холдингу Adnow International – маркетингової платформи, заснованої росіянином Володимиром Башкіним.

Згодом облікові записи співробітників в LinkedIn були видалені.

Як повідомляв французький телеканал France24, у дослідженні ЄС, проведеному минулого місяця, російські та китайські ЗМІ звинуватили у “дезінформації, що спонсорується державою” і спрямована на те, щоб посіяти недовіру до західних вакцин, а також на просування російських і китайських препаратів, як більш ефективних.