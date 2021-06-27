Станом на 7-му ранку 27 червня внаслідок ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 393 населених пункти у восьми областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Так, через пориви вітру та грози без електропостачання залишилось 129 населенних пунктів у Київській області, у Чернігівській – 73, Житомирській – 57, Черкаській – 50, Вінницькій – 26, Львівській – 26, Кіровоградській – 20 та Одеській – 12 населених пунктів. Відновлювальні роботи тривають.

У Львівській області відкачано 350 куб. м води з підтоплених ділянок міста, розрізано та прибрано 18 дерев на семи вулицях. Всього з 25 червня відкачано близько 2 тис. 830 куб. м води з 23 присадибних ділянок, 13 житлових будинків та одного підземного переходу, розрізано та прибрано 86 дерев.

Станом на сьому годну 27 червня роботи завершено.

Наслідки негоди:

У Вінниці

У Львові

Фото: ДСНС України

Фото: 0352.ua

Тернопільщина

Крім того, у ДСНС попереджають про погіршення погодних умов 27 червня у північних, центральних та південних областях. Там прогнозуються сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с.