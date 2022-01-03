Про це пише американський телеканал CNN.
У заяві агентства йдеться, що Келантан, Теренгану, Паханг, Джохор, Малакка, Негері Сембілан і Сабах все ще потерпають від повеней, а 8727 осіб наразі знаходяться у притулках у 128 центрах допомоги.
Загалом від повені по всій країні постраждали 125 490 осіб, з них 117 700 евакуйованих повернулися додому.
Під час щорічного сезону мусонів з жовтня по березень на східному узбережжі Малайзії поширені повені, але надзвичайно сильні дощі, які почалися 17 грудня, призвели до катастрофічних наслідків.
Згідно з даними місцевої поліції, протягом двох тижнів 50 осіб загинули, а двоє вважаються зниклими безвісти.
Уряд Малайзії заявив, що надасть 1,4 мільярда ринггітів (336,22 мільйона доларів) грошової допомоги та інших форм допомоги постраждалим.
Він також вимагає від Зеленого кліматичного фонду ООН 3 мільйони доларів для розробки національного плану адаптації до зміни клімату. За словами генерального секретаря Заіні Уджанга, план буде зосереджено на таких сферах, як водна, сільськогосподарська та продовольча безпека, охорона здоров’я, лісове господарство та інфраструктура.
Ці кошти є мізерними у порівнянні з сумою, яку країна пообіцяла витратити на пом’якшення наслідків повеней, хоча експерти кажуть, що реалізація плану, ймовірно, коштуватиме набагато дорожче.
- Нагадаємо, наприкінці грудня через зливи у штаті Баія (Бразилія) загинуло щонайменше 20 осіб, ще 358 постраждали. Від стихії постраждало близько 40 міст. 100 зі 116 міст штату оголосили про надзвичайний стан.
- Також нещодавня пожежа в Колорадо знищила понад 1000 будинків і призвела до загибелі трьох осіб.