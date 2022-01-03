Протягом двох тижнів сім штатів Малайзії потерпають від повеней – тисячі людей евакуйовано, внаслідок чого загальна кількість постраждалих від сильного дощу за останні два тижні перевищила 125 000.

Про це пише американський телеканал CNN.

У заяві агентства йдеться, що Келантан, Теренгану, Паханг, Джохор, Малакка, Негері Сембілан і Сабах все ще потерпають від повеней, а 8727 осіб наразі знаходяться у притулках у 128 центрах допомоги.

Загалом від повені по всій країні постраждали 125 490 осіб, з них 117 700 евакуйованих повернулися додому.

Під час щорічного сезону мусонів з жовтня по березень на східному узбережжі Малайзії поширені повені, але надзвичайно сильні дощі, які почалися 17 грудня, призвели до катастрофічних наслідків.

Згідно з даними місцевої поліції, протягом двох тижнів 50 осіб загинули, а двоє вважаються зниклими безвісти.

Уряд Малайзії заявив, що надасть 1,4 мільярда ринггітів (336,22 мільйона доларів) грошової допомоги та інших форм допомоги постраждалим.

Він також вимагає від Зеленого кліматичного фонду ООН 3 мільйони доларів для розробки національного плану адаптації до зміни клімату. За словами генерального секретаря Заіні Уджанга, план буде зосереджено на таких сферах, як водна, сільськогосподарська та продовольча безпека, охорона здоров’я, лісове господарство та інфраструктура.

Ці кошти є мізерними у порівнянні з сумою, яку країна пообіцяла витратити на пом’якшення наслідків повеней, хоча експерти кажуть, що реалізація плану, ймовірно, коштуватиме набагато дорожче.