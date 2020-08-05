Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
У двох регіонах країни 42 дня поспіль йшли проливні дощі. Прем’єр-міністр Чунг Се Кюн закликав оголосити ці регіони зонами лиха. Цей сезон дощів найтриваліший за останні сім років.
Рятувальні роботи ускладнюються обмеженнями через коронавируса.
Є побоювання, що переповнені тимчасові притулки можуть стати причиною нових спалахів вірусу.
Тижні дощів затопили великі ділянки сільськогосподарських угідь. У столиці країни Сеулі річка Хан затопила автостради і мости.
Близько 1300 будинків по всій країні затопило або засипало зсувами. При цьому майже 1000 доріг і мостів – пошкоджені.
- В результаті тропічного шторму Ісайя, який пронісся через штати США на Атлантичному узбережжі, загинули п’ятеро людей.