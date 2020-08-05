Щонайменше 15 людей загинули і понад 1500 були змушені покинути свої будинки після проливних дощів, які стали причинами повеней і зсувів в Південній Кореї.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

У двох регіонах країни 42 дня поспіль йшли проливні дощі. Прем’єр-міністр Чунг Се Кюн закликав оголосити ці регіони зонами лиха. Цей сезон дощів найтриваліший за останні сім років.

Рятувальні роботи ускладнюються обмеженнями через коронавируса.

Є побоювання, що переповнені тимчасові притулки можуть стати причиною нових спалахів вірусу.

Тижні дощів затопили великі ділянки сільськогосподарських угідь. У столиці країни Сеулі річка Хан затопила автостради і мости.

Близько 1300 будинків по всій країні затопило або засипало зсувами. При цьому майже 1000 доріг і мостів – пошкоджені.