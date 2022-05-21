Президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення до кордонів 24 лютого можна буде вважати перемогою України у повномасштабній війні проти Росії.

Про це він розповів під час інтерв’ю українським телеканалам.

За словами президента, якщо Україна вийде на кордони 24 лютого (тобто, окупований Крим та частину Донбасу), це вже буде вважатись перемогою.

“Так, не до кінця повернули всі території. Не все так просто. Все одно все повернеться. Абсолютно. Це вже точно. Ми зламали хребет найбільшої, або однієї з найбільших армій світу. Ми вже це зробили. Точно”, – наголосив президент.

Він додав, що Росію вдалось зламати психологічно і у найближчі декілька років вона “не стане на ноги”.

“Але не забуваємо, що всі наші військові, вони так само хочуть жити”, – зазначив президент.

За словами Зеленського, він хоче аби всі розуміли, наскільки є цінними такі складні кроки – як вперед, так і назад. Тому вихід на кордони 24 лютого стане перемогою, адже це говоритиме про те, що Росії не вдалось захопити Україну.

А от деокупація Криму та ОРДЛО, вважає Зеленський, повинна відбуватись за столом перемовин.

“Ось, на що я сподіваюсь. Щоб результатом цієї розмови стала остаточно справедливість”, – додав глава держави.

За його словами, війна за ОРДЛО може коштувати Україні 40-50 тисяч життів досвідчених людей, а можливо і сотні тисяч. Тоді росіянам вдасться легко відновити повномасштабну війну в Україні “не за декілька років, а наступного місяця”.

“Але якщо ми відіб’ємо нашу державу до тієї точки, про яку я сказав, і будемо мати розуміння хоча б, про що ми будемо говорити у наступний час про тимчасово окуповані території – я вважаю, що це буде перемога”, – сказав президент.