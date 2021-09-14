Про це йдеться у матеріалі #Букв “Друга спроба Гройсмана – з ким експрем’єр може повернутись в політику і хто йому в цьому може допомогти”.

Нещодавня поява Володимира Гройсмана на форумі “YES” Віктора Пінчука, в компанії Арсена Авакова та Арсенія Яценюка, цілком можна трактувати як заяву про повернення “у велику політику”.

У союзників Володимира Гройсмана є одна спільна риса, їх політичний рейтинг в масштабах країни ще менший, ніж у нього та його політсили. Так, згідно з дослідженням групи “Рейтинг”, проведеним 23-25 липня 2021 року, за Володимира Борисовича на президентських виборах готові голосувати лише 6.1% опитаних (серед тих, хто визначився і має намір голосувати), а от в жодному разі не голосуватимуть за Гройсмана майже вдвічі більше виборців – 14% українців. У Арсенія Яценюка ці показники становлять відповідно 2.6% та 19%. Президентський рейтинг Арсена Авакова не заміряють (принаймні публічно), однак можна знайти дані про те, що станом на вересень 2020 року співвідношення позитивної та негативної оцінки його діяльності на посаді очільника МВС становило 13% до 41% відповідно. Цифри не багатообіцяльні, погодьтесь.

З метою забезпечити собі додаткову електоральну підтримку, Володимир Борисович намагається знайти союзників на місцях. Так, наприклад, нещодавно між партією Гройсмана та ВО “Платформа громад” колишнього очільника Івано-Франківської ОДА Олега Гончарука було досягнуто угоди про стратегічну співпрацю. Якщо ви не слідкуєте за політикою Івано-Франківська, навряд чи це прізвище вам щось каже. Якщо ж слідкуєте – то зможете пригадати кілька скандалів за його участі. Місцеві ЗМІ писали про те, що ТОВ “Лігос”, яке належить Олегу Гончаруку та його дочці Валентині, орендувало приміщення у комунального підприємства Івано-Франківської міськради за майже вп’ятеро нижчою ціною, ніж ринкова, а згодом ці ж приміщення придбало у міста. У декларації за 2016 рік Олег Гончарук вказав, що його дружина придбала автомобіль Lexus RX350 2014 року за 45 тисяч. Гривень. Загалом, у 2016 такий автомобіль можна було придбати за подібну суму, але в доларах США, і аж ніяк не у гривнях. До слова, у виправленій декларації вказані ті ж самі 45 тисяч гривень. В іншому декларація Гончарука мало чим відрізняється від декларацій багатьох українських чиновників: годинники Hublot, Breitling, Marinella, кілька квартир, земельні ділянки. Задекларував новоспечений стратегічний партнер пана Гройсмана навіть два плазмових телевізори і норкову шубу дружини.

На самому початку своєї каденції Олег Гончарук просив у Кабміну скасувати мораторій щодо вирубування лісів на високогір’ях з травня по вересень – аргументуючи це тим, що подібна заборона дуже заважає лісорубам, які здійснюють заготівлю та продаж дров. Втім, ініціатива голови Івано-Франківської ОДА викликала занепокоєння в експертів, які передрікали що знищення високогірних насаджень призведе до руйнівних повеней. Мораторій так і не скасували, що, втім не завадило розгорнутись гучному скандалу з обшуками щодо вирубок лісів на Івано-Франківщині, як і не завадило повеням затопити область, щоправда, уже по завершенні каденції Гончарука.