Про це він повідомив на пресконференції з нагоди роковин повномасштабного вторгнення в Україну.
Повернення Криму
У відповідь на запитання, які шанси України на повернення окупованого півострова. Зеленський сказав, що українці “Крим цього року можуть повернути фізично”.
“Кожна людина в Україні дуже хоче, щоб кожен наступний крок був вирішальним, останнім, переможним. І дуже часто хтось не витримує й емоційно у спілкуванні з пресою це говорить… Іноді це помилково”, – зазначив президент.
За його словами, емоційні “передбачення” не можна пробачати, але можна зрозуміти.
Відносини з Китаєм
Журналісти запитали Зеленського про його плани щодо схилення геополітично-віддалених від України країн на її бік. На це він відповів, що спочатку хоче зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.
“Перш за все я планую зустрітися з Сі Цзіньпіном. І вважаю, що це буде на користь нашим державам і безпеці у світі. У нас з Китаєм великий товарообіг”, – зауважив глава держави.
Він вважає, що Китай поважає територіальну цілісність, тому повинен зробити все, аби РФ покинула територію України.
Перемовини з Росією
Також Зеленський вважає, що наразі немає сенсу вести перемовини з РФ, адже “там нема з ким говорити”.
“Ми про це [перемовини] говорили ще до війни, я йому [президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану] говорив: “посадіть Путіна за стіл перемовин, не можна допустити ризику повномасштабної війни”. Він не зміг тоді цього зробити. І не тільки він… Зараз він вважає, що може. Зараз ми не можемо… Це [Путін] не та вже людина, там нема з ким говорити”, – наголосив Зеленський.
Винищувачі F-16
Зеленський заявив, що Польща та ще три європейські країни готові розпочати тренування українських пілотів на винищувачах F-16.
- Сьогодні, 24 лютого – роковини повномасштабного російського вторгнення. Рівно рік тому о 5 ранку країна прокинулася від звуків вибухів у мирних містах. З нагоди роковин президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.
- Ввечері 23 лютого президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки у розширеному форматі, заслухав детальні доповіді.