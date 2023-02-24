З нагоди перших роковин повномасштабної російсько-української війни президент України Володимир Зеленський провів велику пресконференцію, де розповів про плани щодо деокупації Криму, відносини з Китаєм та неможливість перемовин з РФ.

Про це він повідомив на пресконференції з нагоди роковин повномасштабного вторгнення в Україну.

Повернення Криму

У відповідь на запитання, які шанси України на повернення окупованого півострова. Зеленський сказав, що українці “Крим цього року можуть повернути фізично”.

“Кожна людина в Україні дуже хоче, щоб кожен наступний крок був вирішальним, останнім, переможним. І дуже часто хтось не витримує й емоційно у спілкуванні з пресою це говорить… Іноді це помилково”, – зазначив президент.

За його словами, емоційні “передбачення” не можна пробачати, але можна зрозуміти.

Відносини з Китаєм

Журналісти запитали Зеленського про його плани щодо схилення геополітично-віддалених від України країн на її бік. На це він відповів, що спочатку хоче зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

“Перш за все я планую зустрітися з Сі Цзіньпіном. І вважаю, що це буде на користь нашим державам і безпеці у світі. У нас з Китаєм великий товарообіг”, – зауважив глава держави.

Він вважає, що Китай поважає територіальну цілісність, тому повинен зробити все, аби РФ покинула територію України.

Перемовини з Росією

Також Зеленський вважає, що наразі немає сенсу вести перемовини з РФ, адже “там нема з ким говорити”.

“Ми про це [перемовини] говорили ще до війни, я йому [президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану] говорив: “посадіть Путіна за стіл перемовин, не можна допустити ризику повномасштабної війни”. Він не зміг тоді цього зробити. І не тільки він… Зараз він вважає, що може. Зараз ми не можемо… Це [Путін] не та вже людина, там нема з ким говорити”, – наголосив Зеленський.

Винищувачі F-16

Зеленський заявив, що Польща та ще три європейські країни готові розпочати тренування українських пілотів на винищувачах F-16.