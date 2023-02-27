Про це інформує пресслужба Мінцифри.
Повідомляється, що це детальна копія справжнього літака, з ідентичним дизайном та навіть звуками мотора. Кошти від продажу доповнення “Мрія” підуть на відновлення літака, який знищили російські окупанти.
Зазначено, що гра доступна для Xbox, PC та у Steam.
“Дякуємо компанії Microsoft, що підтримали ініціативу команд Мінцифри та підприємства “Антонов”. Це черговий крок до відродження української “Мрії” та післявоєнної відбудови”, – коментують у пресслужбі.
Зауважимо, у червні 2022 року стало відомо, що напрацьовують проєкт будівництва нового літака, який після закінчення повномасштабної війни зможе встановити ще багато рекордів.
Довідка. АН-225 “Мрія” – найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова. Активно використовувався під час пандемії коронавірусу. Зокрема, у квітні 2020-го літак доставив з Китаю до Києва 103 тонни медичних засобів для боротьби із коронавірусом. Через повітряні атаки російських окупантів на аеропорт Гостомель під Києвом було спалено один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 “Мрія”.
Державне підприємство “Антонов” – українське авіабудівне підприємство, що об’єднує конструкторське бюро, комплекс лабораторій, експериментальний завод та випробувальний комплекс, для розробки та сертифікації літаків. З 4 квітня 2015 р. входить до складу державного концерну “Укроборонпром”.
- Український Ан-225 “Мрія” стане новим літаком в серії Famous Flyer для Microsoft Flight Simulator. Найбільший літак у світі з’явиться в грі 27 лютого, саме у цей день росіяни знищили літак під час спроби захопити аеродром “Гостомель”.
- Раніше в мережі було опубліковано фото знищеного літака Ан-225 “Мрія”. Літак знаходився на стоянці в місті Гостомель, в якому з 24 лютого 2022 року тривали бої.
- У межах кримінального провадження Служба безпеки України перевіряє працівників ДП “Антонов” щодо можливої співпраці з ворогом, який знищив найбільший у світі літак Ан-225 “Мрія”. Спецслужбовці встановлюють, чому керівництво “Антонова” не вжило усіх необхідних заходів для його збереження.