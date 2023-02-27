Компанія випустила доповнення до відеогри Microsoft Flight Simulator, яка дозволяє спробувати себе в ролі пілота цифрової копії літака "Мрії".

Про це інформує пресслужба Мінцифри.

Повідомляється, що це детальна копія справжнього літака, з ідентичним дизайном та навіть звуками мотора. Кошти від продажу доповнення “Мрія” підуть на відновлення літака, який знищили російські окупанти.

Зазначено, що гра доступна для Xbox, PC та у Steam.

“Дякуємо компанії Microsoft, що підтримали ініціативу команд Мінцифри та підприємства “Антонов”. Це черговий крок до відродження української “Мрії” та післявоєнної відбудови”, – коментують у пресслужбі.

Зауважимо, у червні 2022 року стало відомо, що напрацьовують проєкт будівництва нового літака, який після закінчення повномасштабної війни зможе встановити ще багато рекордів.

Довідка. АН-225 “Мрія” – найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова. Активно використовувався під час пандемії коронавірусу. Зокрема, у квітні 2020-го літак доставив з Китаю до Києва 103 тонни медичних засобів для боротьби із коронавірусом. Через повітряні атаки російських окупантів на аеропорт Гостомель під Києвом було спалено один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 “Мрія”.

Державне підприємство “Антонов” – українське авіабудівне підприємство, що об’єднує конструкторське бюро, комплекс лабораторій, експериментальний завод та випробувальний комплекс, для розробки та сертифікації літаків. З 4 квітня 2015 р. входить до складу державного концерну “Укроборонпром”.