Під час повномасштабної війни росіяни вивезли з України десятки тисяч культурних цінностей, процес повернення може тривати роками. Про точну кількість таких предметів стане відомо лише згодом.

Про це повідомила заступниця міністра культури та інформаційної політики України Катерина Чуєва, інформує “Укрінформ”.

Так, станом на зараз тривають роботи з уточнення цифр, принаймні в тих місцях, які для доступні після деокупації. Нині мовиться про десятки тисяч переміщених предметів, якщо говорити тільки про державну частину музейного фонду.

Чуєва зауважила, що визначення точної кількості вкраденого Росією “є складним і тривалим процесом”. Росіяни вивозили не лише предмети мистецтва, а й документацію, що ускладнило процес відновлення. За словами заступниці міністра, це дуже кропітка робота і вона займає час, оскільки колекції великі.

У Мінкульті також не знають, наскільки швидко будуть повернуті всі культурні цінності України.

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“Навіть якщо ми точно знаємо, де знаходяться усі ці предмети, і якщо немає добровільного акта повернення, то такі процеси через судові розгляди можуть тривати дуже довго. Ми говоримо про роки. Будемо сподіватися, що не про десятиліття”, – пояснила Чуєва.

Раніше українська влада заявила, що російське вторгнення в Україну супроводжується руйнуванням і розграбуванням історичних місць і скарбів у промислових масштабах.