Про це він розповів у коментарі #Буквам.
Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Захід надати Україні сучасне озброєння і негайно прийняти в НАТО, в іншому разі на порядок денний вийде питання відновлення ядерного статусу.
“В України немає іншого вибору: або ми є частиною союзу такого як НАТО і робимо свій внесок, щоб ця Європа стала сильнішою, або тоді у нас залишається єдина опція – озброюватись самим, і можливо, знову подумати про ядерний статус. Як інакше ми можемо гарантувати нашу оборону?”, – резюмував дипломат.
Єлісєєв підкреслив, що поважає українського посла Мельника і вважає його найефективнішим послом, великим патріотом України.
За його словами, питання відновлення ядерного статусу України дуже непросте.
“З одного боку є питання скажімо політично-патріотичного значення, з іншого боку є питання справедливості і є питання технічно-фінансових аспектів. Тому якщо виходити з патріотично-політичної позиції, то звичайно це питання має право на життя. Якщо виходити з фінансово-технічних то, як я розумію, це не дуже просто”, – заявив Єлісєєв.
Він зазначив, що технічно-фінансове питання дуже непросте і тут краще говорити з експертами, які зможуть детально все розказати.
“Але якщо казати про політико-безпекову і патріотичну складову, то я можу зрозуміти позицію тих, хто виступає за відновлення ядерної зброї. Тому давайте скажемо чесно, що якби на території України сьогодні була ядерна зброя. А ви знаєте, що ми відмовилась від третьою за потужністю чи навіть другою за потужністю ядерної зброї, ядерним потенціалом, то я думаю навряд чи би Росія окупувала Крим і Донбас і так до себе поводила з Україною. Давайте скажемо чесно. І по-друге, звичайно цей Будапештський меморандум, який нас схилили підписати і як кажуть нам його запропонували нажаль не спрацював і не забезпечив відповідно національної безпеки і не забезпечив нам територіальної ціліснісності”, – пояснив дипломат.
Нагадаємо, після розпаду Радянського Союзу в розпорядженні України опинився третій за потужністю в світі ядерний арсенал. У 1991 році він включав у себе 1,7 тисячі ядерних боєголовок, 44 стратегічних бомбардувальники та 176 міжконтинентальних ракет. Від усього цього арсеналу Україна відмовилася в обмін на гарантії безпеки від провідних ядерних держав.
В жовтні 1991-го Верховна Рада ухвалила постанову “Про без’ядерний статус України”, а через три роки, в грудні 1994-го, між Україною, США, Росією та Великою Британією був підписаний Будапештський меморандум, учасники якого гарантували нашій державі повагу незалежності, суверенітету та наявних кордонів. Офіційно Україна втратила статус ядерної держави 2 червня 1996 року, коли з території країни була вивезена остання боєголовка.
- За останні дні керівництво держави проінформувало про загострення на Донбасі Велику Британію, Канаду та інші країни.
- У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.