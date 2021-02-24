Про це у Facebook пише голова фракції Олег Абрамичев.

“Позиція нашої партії є категоричною, адже питання декомунізації – це не формальна процедура, це – публічне ставлення українського народу до радянського диктаторського режиму. Намагання мерії знову, вже втретє, повернути проспекту ім’я кривавого маршала є повністю протизаконними, адже відповідно до чинного законодавства жоден об’єкт топоніміки в Україні не може бути названий на честь особи, яка обіймала керівні посади у вищих органах влади та управління тодішньої Сталінської республіки”, – наголосив він.

Депутати “Європейської Солідарності” закликали Харківську міськраду виконувати програму декомунізації, “а не займатися популяризацією лідерів радянської диктатури, які руйнували та знищували українців й Україну”.

Фракція вимагає зняти з порядку денного засідання III сесії Харківської міської ради питання перейменування проспекту Петра Григоренка на ім’я маршала Жукова.

“І не просувати антизаконні ініціативи, які розповсюджують розкольницькі настрої в суспільстві та загрожують незалежності, суверенітету, територіальній цілісності та національній безпеці України”, – заявив керівник фракції.