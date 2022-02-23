Про це повідомляється у Facebook благодійного фонду.
Українській армії за добу надіслали 20 мільйонів 502 тисяч 560 гривень. У фонді зазначили, що бухгалтерія ледве встигає підрахувати платежі.
“Доба проти року. Наша бухгалтерія ледве встигає підраховувати кількість платежів, а військовий відділ у режимі 24/7 конвертує ваші благодійні внески на реальну допомогу на передовій”, — йдеться у повідомленні.
Директор БФ “Повернись живим” Тарас Чмута зазначив, що подібна фінансова допомога свідчить, що Україна та українці готові боротися з Росією. За його словами, рівень фінансової підтримки підвищився останніми кількома тижнями.
Наразі благодійний фонд оперативно обробляє сотні заявок від військових. У січні “Повернись живим” зібрав 6 мільйонів 31 тисячу гривень. Фонд придбав за ці кошти майно загальною вартістю більш як 1 мільйон 354 тисячі гривень. Зокрема половину суми використали для забезпечення комп’ютерами та іншою оргтехнікою Командування Сил територіальної оборони.
Фонд на сьогодні зібрав більш ніж 8 тисяч “патронів”, тобто підписників, які разом щомісяця сплачують більше як 200 тисяч доларів. Співробітники та керівництво “Повернись живим” подякували всім, хто приєднався та приєднується до допомоги.
Довідка. Благодійний фонд “Повернись живим” заснувала українська громадська організація. Діяльність полягає у наданні допомоги військовослужбовцям ЗСУ, які залучені у війні на Донбасі. Фонд отримує кошти на основі краудфандингу, зокрема використовуючи сайт Patreon. На цій платформі творчі люди чи ініціативи можуть отримувати від передплатників, яких ще називають “патронами”, пожертвування. Проте для “Повернись живим” це лише одне із джерел надходження фінансової допомоги.
Благодійний фонд є однією з найбільших організацій, що працюють у цій галузі. Він спеціалізується на технічній підтримці, як наданні тепловізійних камер та приладів нічного бачення.
- Нагадаємо, російські військові, які наразі перебувають поруч з українським кордоном, дуже швидко втрачають свою боєготовність, а тому у президента РФ Володимира Путіна залишається досить мало часу, щоб розпочати вторгнення в Україну. Військові аналітики оцінили боєготовність армії РФ.
- Народний депутат від партії “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко з трибуни Верховної Ради з нагоди 23 лютого – Дня захисника вітчизни у Росії – звернувся до російських військових, які планують йти воювати в Україну. Він пообіцяв, що окупанти з України повернуться не переможцями, а покійниками.
- Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кінцева мета президента Росії Володимира Путіна — це знищення української державності.
- Окрім цього у Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови про звернення до президента України №7095 щодо закриття кордонів з Росією та Білоруссю.