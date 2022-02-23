Українці за добу перерахували благодійному фонду "Повернись живим" більше як 20,5 мільйонів гривень. Минулого дня вдалося зібрати більше, ніж за весь 2021 рік.

Про це повідомляється у Facebook благодійного фонду.

Українській армії за добу надіслали 20 мільйонів 502 тисяч 560 гривень. У фонді зазначили, що бухгалтерія ледве встигає підрахувати платежі.

“Доба проти року. Наша бухгалтерія ледве встигає підраховувати кількість платежів, а військовий відділ у режимі 24/7 конвертує ваші благодійні внески на реальну допомогу на передовій”, — йдеться у повідомленні.

Директор БФ “Повернись живим” Тарас Чмута зазначив, що подібна фінансова допомога свідчить, що Україна та українці готові боротися з Росією. За його словами, рівень фінансової підтримки підвищився останніми кількома тижнями.

Наразі благодійний фонд оперативно обробляє сотні заявок від військових. У січні “Повернись живим” зібрав 6 мільйонів 31 тисячу гривень. Фонд придбав за ці кошти майно загальною вартістю більш як 1 мільйон 354 тисячі гривень. Зокрема половину суми використали для забезпечення комп’ютерами та іншою оргтехнікою Командування Сил територіальної оборони.

Фонд на сьогодні зібрав більш ніж 8 тисяч “патронів”, тобто підписників, які разом щомісяця сплачують більше як 200 тисяч доларів. Співробітники та керівництво “Повернись живим” подякували всім, хто приєднався та приєднується до допомоги.

Довідка. Благодійний фонд “Повернись живим” заснувала українська громадська організація. Діяльність полягає у наданні допомоги військовослужбовцям ЗСУ, які залучені у війні на Донбасі. Фонд отримує кошти на основі краудфандингу, зокрема використовуючи сайт Patreon. На цій платформі творчі люди чи ініціативи можуть отримувати від передплатників, яких ще називають “патронами”, пожертвування. Проте для “Повернись живим” це лише одне із джерел надходження фінансової допомоги.

Благодійний фонд є однією з найбільших організацій, що працюють у цій галузі. Він спеціалізується на технічній підтримці, як наданні тепловізійних камер та приладів нічного бачення.