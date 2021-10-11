Бренд Miu Miu у своїй колекції Весна/Літо 2022 продемонструвала нам нові тенденції наступного року, переосмислюючи моду нульових і додаючи до офісного стилю вкрай неочікувані елементи.

Нова колекція Miu Miu Весна/Літо 2022 – це синтез переосмисленої естетики нульових та сексуального бунтарства. Бунтарства проти обмежень коронавірусу, сидіння вдома, приховування себе під масками. Міучча Прада вирішила порвати усі шаблони та продемонструвала нову колекцію офісного одягу, від якого у когось із колег перехопить подих, однак ви точно будете в центрі уваги!

Поторочені краї, екстремально низька талія, спідниці-міні та взуття, створене у колаборації з New Balance – усі ці деталі кричать про те, що на першому місці тут комфорт і гармонія з самим собою, а не соціальні рамки.

У контрасті з бунтарськими силуетами одяг в основному пошитий з тканин для бізнес-костюмів стриманих кольорів, де переважають сірий, бежевий, синій і коричневий.

#Букви розбирають основні мотиви цього показу та розповідають, чому варто звернути увагу на тренди, які задає Міучча Прада.

Короткі топи та міні з низькою посадкою

Якщо ви думали, що цей тренд лишився далеко наприкінці 90-х та початку 00-х на обкладинках із Брітні Спірс і Періс Гілтон – вмикайте трек “Toxic” – ця мода повертається! І, в кращих традиціях нульових, міні, опустившись максимально низько вниз, по стегна, лишило нам на демонстрацію спідню білизну з брендовим написом.

Необроблені краї суперкоротких спідниць надають образу ще більшої спонтанності, підкреслюючи масивний верх, який швидко закінчується й оголює живіт. У комплекті з високими шкарпетками лук просто кричить про те, що жорстокі рамки – це не про наступну епоху моди.

Взуття з гострими носками

Вони повернулися! Закриті туфлі з гострим носком на низькому каблуку, які ще недавно були антитрендом в усіх модниць, відвойовують втрачені позиції і скоро ми це побачимо на вулицях.

В’язаний одяг

В’язані елементи гардеробу вже давно мають заслужений статус універсального одягу, в якому комфорт поєднується зі стилем. Дизайнерка віддала йому належне сповна – ми бачимо на моделях не лише светри, з розміром і довжиною яких гралася Міучча Прада, але й в’язані спідниці.

Симуляція потертих країв додає властивий усій колекції бунтарський дух, а напівпрозорі гольфи з босоніжками створюють легкий контраст силуету, разом з тим, наповнюючи образ легкою ніжністю.

Не любите мініспідниці? Оберіть міді!

Якщо з тих чи інших причин ви не готові вдягати 20-сантиметрову спідницю, яка швидше нагадує широкий пояс, оберіть спідниці середньої довжини. Але також з низькою посадкою та ніби недбало обрізаними краями.

Не вистачає ніжних силуетів і вечірніх образів? Сукні та костюми з аплікаціями прийдуть на допомогу!

Орнамент, вишитий бісером, перегукується з ніжними, але стриманими кольорами весняної колекції. Та і коли носити квіти на одязі, як не навесні? Саме так вирішила дизайнерка, підкресливши класичні силуети вишитим декором. Вечірня сукня чорного кольору лишає за собою елемент новизни та бунту, проте все ж ідеально личить для романтичної вечері в ресторані.

Колаборація з New Balance

Співпраця з цим брендом стала для Miu Miu новим досвідом. Втім, все ж обидва бренди знають що таке бути на вістрі стилю. Для показу Miu Miu було обрано класичні кросівки NB у стилі normcore в нейтральних кольорах. Вони універсальні для більшості елементів гардеробу та дуже органічно вписалися й у весняну колекцію.

Зокрема, Miu Miu обрав стиль 574 моделі New Balance у білому, хакі або блакитному кольорі з необробленими краями, що цілком відповідає настрою всієї колекції.