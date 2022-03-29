Про це він повідомив у Facebook.
“Багато хто мене запитує чи можна приїхати в Ірпінь, щоб перевірити, в якому стані дім, чи забрати машину, чи вивезти домашнього улюбленця. На сьогодні відповідь одна і дуже категорична – НІ! Місто ще обстрілюється ворогом, у місті багато розтяжок, мін і нерозірваних снарядів”, – зазначив Маркушин.
Він закликав залишатись усіх на місцях. Щойно можна буде повертатися у наше рідне місто, мер міста пообіцяв одразу ж повідомити.
Водночас Маркушин зауважив, що наразі краще евакуюватися з міста, щоб влада продовжила необхідну роботу.
Мер також зазначив, що зруйновано приблизно 50% міста, зокрема, критична інфраструктура.
- Нагадаємо, місто Ірпінь (Київської області) 28 березня повністю перейшов під контроль Збройних сил України. Наразі в місті проходять зачистки.
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