Мер звільненого від російських військ Ірпеня Олександр Маркушин закликав містян поки що не повертатись, оскільки досі тривають обстріли.

Про це він повідомив у Facebook.

“Багато хто мене запитує чи можна приїхати в Ірпінь, щоб перевірити, в якому стані дім, чи забрати машину, чи вивезти домашнього улюбленця. На сьогодні відповідь одна і дуже категорична – НІ! Місто ще обстрілюється ворогом, у місті багато розтяжок, мін і нерозірваних снарядів”, – зазначив Маркушин.

Він закликав залишатись усіх на місцях. Щойно можна буде повертатися у наше рідне місто, мер міста пообіцяв одразу ж повідомити.

Водночас Маркушин зауважив, що наразі краще евакуюватися з міста, щоб влада продовжила необхідну роботу.

Мер також зазначив, що зруйновано приблизно 50% міста, зокрема, критична інфраструктура.