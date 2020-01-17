Сьогодні у Верховній Раді України відбудеться традиційна година запитань до Уряду.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Очікується, що нардепи можуть ставити міністрам запитання з приводу ситуації з аудіозаписами нібито з кабінету прем’єра Олексія Гончарука, а також щодо зарплат і премій міністрам.

Також на порядку денному є проєкт постанови про звільнення нардепа від “Слуги народу” Богдана Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики.

У другому читанні нардепи розглянуть зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинним співтовариством і законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань.

Також повинен бути розглянутий у першому читанні законопроєкт про лізинг.

На порядку денному є зміни щодо ресторанного господарства, зі створення національного органу інтелектуальної власності, щодо реформи патентного законодавства.

Рада також розгляне проєкт закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Литовської Республіки про працевлаштування та співробітництво в галузі трудової міграції.