У вівторок, 14 липня, Верховна Рада України продовжить розгляд правок до законопроєкту про гральний бізнес.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Йдеться про законопроєкт № 2285-д “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор” (розглядається в другому читанні).

Нардепи розглядали правки протягом попереднього пленарного тижня, але документ ухвалити не встигли.

Загальна кількість правок до законопроєкту становить близько 3,5 тисяч.

Крім того, на порядку денному є проєкт закону про безпечність та якість донорської крові та її компонентів, а також законопроєкт про нотаріат.

До розгляду заплановані законопроєкти: щодо меценатської діяльності в сфері спорту; про медіацію; про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки і підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіновиробництва та інші.

Також сьогодні заплановано проведення двох позачергових засідань.

Перше буде проведено в зв’язку з вимогою 158 народних депутатів. На порядку денному шість законопроєктів, серед яких:

• щодо вдосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії;

• щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

• про додаткову державну підтримку дитячих центрів “Артек” і “Молода гвардія” на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусу;

• щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

• щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб-підприємців;

• внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту.

Друге позачергове засідання скликається у зв’язку з вимогою 150 нардепів. На ньому розглянуть один законопроєкт щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах.