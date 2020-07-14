Про це свідчить порядок денний засідання.
Йдеться про законопроєкт № 2285-д “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор” (розглядається в другому читанні).
Нардепи розглядали правки протягом попереднього пленарного тижня, але документ ухвалити не встигли.
Загальна кількість правок до законопроєкту становить близько 3,5 тисяч.
Крім того, на порядку денному є проєкт закону про безпечність та якість донорської крові та її компонентів, а також законопроєкт про нотаріат.
До розгляду заплановані законопроєкти: щодо меценатської діяльності в сфері спорту; про медіацію; про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки і підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіновиробництва та інші.
Також сьогодні заплановано проведення двох позачергових засідань.
Перше буде проведено в зв’язку з вимогою 158 народних депутатів. На порядку денному шість законопроєктів, серед яких:
• щодо вдосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії;
• щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
• про додаткову державну підтримку дитячих центрів “Артек” і “Молода гвардія” на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусу;
• щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
• щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб-підприємців;
• внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту.
Друге позачергове засідання скликається у зв’язку з вимогою 150 нардепів. На ньому розглянуть один законопроєкт щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах.
- Національне агентство питань запобігання корупції (НАЗК) раніше заявило, що законопроєкт про легалізацію грального бізнесу несе “численні корупційні ризики” й може призвести до значних збитків держави.
- В січні Парламент прийняв у першому читанні законопроєкт № 2285-д “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор”. Законопроєкт охоплює сферу діяльності казино та онлайн-казино, проведення букмекерської діяльності (зокрема онлайн), випуск та проведення лотерей, ігри в покер в Інтернеті. Раніше #Букви розбиралися, що передбачається документом.