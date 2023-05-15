Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру 23 колишнім правоохоронцям з Маріуполя, які пішли на співпрацю з росіянами та обійняли посади у так званих правоохоронних органах окупантів.

Про це інформує пресслужба ДБР.

Встановлено, що після захоплення Маріуполя, зловмисники добровільно одягли ворожий камуфляж з розпізнавальними знаками окупантів. Вони виконували вказівки ворожої влади, здійснювали фільтраційні заходи на території Іллічівського, Приморського та Жовтневого районів Маріуполя, вишукували проукраїнськи налаштованих громадян.

Також “міліціонери” охоче брали участь у масових заходах загарбників, надавали коментарі російським пропагандистам, критикуючи владу України та агітуючи підтримувати окупаційний режим.

Відтак, 23 колишнім правоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

“Робота з викриття зрадників та колаборантів на тимчасово окупованих територіях продовжується, жоден не уникне відповідальності за зраду”, – запевнили в ДБР.