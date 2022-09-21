Служба безпеки Україна повідомила про підозру так званим "міністру внутрішньої політики, інформації та зв’язку" Володимиру Трегубу та "міністру сільського господарства" Юрію Мігалю. Їх призначено на посади після початку широкомасштабного вторгнення Росії до України.

Про це повідомила СБУ.

Колаборанти входять до найближчого оточення так званого “очільника” Криму Сергія Аксьонова. Вони причетні до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованої території півдня України.

Так звані “міністри” нав’язують прокремлівську пропаганду місцевим жителям. Трегуб та Мігаль закликали мешканців вступати до лав псевдодержавних утворень та окупаційних угруповань РФ.

Новопризначеними є двоє мешканців півострова. У 2014 році вони підтримали незаконну анексію Криму з боку Росії. Пізніше окупанти надали їм керівні посади у місцевих “адміністраціях” Совєтського і Роздольненського районів.

Згодом майбутній так званий “міністр сільського господарства” очолив один із комітетів в окупаційній “Верховній Раді республіки Крим”.

Колаборантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України. Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.