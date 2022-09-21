Про це повідомила СБУ.
Колаборанти входять до найближчого оточення так званого “очільника” Криму Сергія Аксьонова. Вони причетні до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованої території півдня України.
Так звані “міністри” нав’язують прокремлівську пропаганду місцевим жителям. Трегуб та Мігаль закликали мешканців вступати до лав псевдодержавних утворень та окупаційних угруповань РФ.
Новопризначеними є двоє мешканців півострова. У 2014 році вони підтримали незаконну анексію Криму з боку Росії. Пізніше окупанти надали їм керівні посади у місцевих “адміністраціях” Совєтського і Роздольненського районів.
Згодом майбутній так званий “міністр сільського господарства” очолив один із комітетів в окупаційній “Верховній Раді республіки Крим”.
Колаборантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України. Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.
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