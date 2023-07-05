Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань зібрали доказову базу щодо судді Звенигородського райсуду Черкаської області, яка заперечувала збройну агресію Росії і виправдовувала воєнні злочини окупантів.

Джерело: СБУ

За інформацією відомства, на момент документування злочину фігурантка обіймала посаду голови Звенигородського районного суду.

У розпорядженні СБУ є записи розмов, де вона не приховує свою проросійську позицію і постійно повторює наративи Кремля про війну в Україні.

Задокументовано, що посадовиця підтримувала захоплення Криму та Мелітополя і вихваляла запровадження там “російського законодавства”.

Крім того, вона виправдовувала воєнні злочини РФ проти цивільних. Зокрема, ракетний удар військ РФ по багатоквартирному будинку у Дніпрі в січні цього року вона “оцінила” як “супутні втрати” під час війни.

На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

За даними слідства, раніше жінка була суддею Якимівського райсуду у Запорізькій області. Через тимчасову окупацію цієї території у червні 2022 року її відрядили до Черкащини, де призначили спочатку суддею, а потім обрали головою районного суду.

Згодом фігурантка планувала подати у відставку, переїхати до Криму, але при цьому одержувати довічну пенсію судді з українського бюджету.

Однак співробітники Служби безпеки спільно з ДБР зірвали її плани – задокументували злочинні дії і наразі проводять розслідування, щоб притягнути зловмисницю до відповідальності.

Під час обшуків у фігурантки виявлено та вилучено іноземну валюту, зокрема російські рублі, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.