Джерело: СБУ
За інформацією відомства, на момент документування злочину фігурантка обіймала посаду голови Звенигородського районного суду.
У розпорядженні СБУ є записи розмов, де вона не приховує свою проросійську позицію і постійно повторює наративи Кремля про війну в Україні.
Задокументовано, що посадовиця підтримувала захоплення Криму та Мелітополя і вихваляла запровадження там “російського законодавства”.
Крім того, вона виправдовувала воєнні злочини РФ проти цивільних. Зокрема, ракетний удар військ РФ по багатоквартирному будинку у Дніпрі в січні цього року вона “оцінила” як “супутні втрати” під час війни.
На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).
За даними слідства, раніше жінка була суддею Якимівського райсуду у Запорізькій області. Через тимчасову окупацію цієї території у червні 2022 року її відрядили до Черкащини, де призначили спочатку суддею, а потім обрали головою районного суду.
Згодом фігурантка планувала подати у відставку, переїхати до Криму, але при цьому одержувати довічну пенсію судді з українського бюджету.
Однак співробітники Служби безпеки спільно з ДБР зірвали її плани – задокументували злочинні дії і наразі проводять розслідування, щоб притягнути зловмисницю до відповідальності.
Під час обшуків у фігурантки виявлено та вилучено іноземну валюту, зокрема російські рублі, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.
Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру ексголові Чабанівської сільради Фастівського району Київщини Олександру Киризлієву, який виправдовував збройну агресію РФ та закликав своїх підлеглих здаватися російським загарбникам.