За даними Інституту вивчення війни (ISW), повільніші, ніж очікувалося, темпи контрнаступальних операцій України не визначають ширший наступальний потенціал країни.

Джерело: ISW

В аналітичному центрі зазначили, що українські сили, ймовірно, успішно створюють умови для майбутніх основних зусиль, попри початкові повільні просування.

Українські офіційні особи давно сигналізували, що український контрнаступ буде серією поступових і послідовних наступальних дій, і нещодавно висловили зауваження, що нинішні операції не є основним напрямком планування контрнаступу України”, – мовиться у звіті.

Зокрема заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 20 червня заявила, що оцінювати успішність військових дій “виключно кілометрами чи кількістю звільнених населених пунктів” не варто.

Одначе, як наголосила посадовиця, на сході наші оборонці продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Вона додала, що особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку, в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва Донецької області. На напрямку Білогорівка – Шипилівка, наші війська вели наступальні дії, мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах. Тоді як поблизу Бахмута ситуація незмінна, щодня відбуваються по декілька бойових зіткнень, лінія стабільна.

За словами Маляр, схід залишається основним напрямком наступу противника. Мета – вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Загалом на сході наші війська міцно тримають позиції, відбиваючи постійні ворожі атаки та завдаючи окупанту максимальних втрат”, – мовиться у повідомленні.

Раніше у Генштабі поінформували, що захисники України під час наступу ефективно знищують російських десантників. Зокрема підрозділи зі складу 83 десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ РФ отримали завдання на висування в район Кліщіївки Донецької області, для того, щоб поміняти на позиціях окупантів із 31 десантно-штурмової бригади, які зазнали значних втрат.

Також глава держави Володимир Зеленський зазначив, що війна – це не “голлівудське кіно”, яке дає миттєві та відчутні результати.