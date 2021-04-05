Про це повідомляє агентство Reuters і місцеве агентства з надзвичайних ситуацій BNPB.
Зокрема, за інформацією BNPB, в індонезійській провінції Східна Нуса-Тенггара загинули 55 осіб і 40 пропали безвісти, ще тисячі постраждали. Крім того, як повідомив журналістам головний директор служби цивільного захисту Ісмаель да Коста Бабу, понад 1500 осіб були евакуйовані.
За даними BNPB, в Індонезії впали декілька мостів, впали дерева і заблокували деякі дороги. Також в результаті сильної хвилі, викликаної циклоном, затонуло судно, що ускладнило пошуково-рятувальні операції.
Агустінус Пайонг Болі, заступник глави уряду Східного Флореса, сказав, що рятувальники зупинили евакуацію, тому що шторм все ще вирував, і їм потрібна важка техніка.
Влада побоювалася, що в Лембаті, де загинули щонайменше 20 осіб, тіла були змиті течією.
“Ми використовуємо гумові човни для пошуку тіл в море. Деякі села повені накрили, коли люди спали”, – сказав Reuters Томас Ола Лангодай, заступник глави уряду району Лембата.
Президент Джоко Відодо висловив співчуття і закликав жителів дотримуватися вказівок польових офіцерів під час екстремальної погоди.
За повідомленням агентства погоди Індонезії, циклон накрив море Саву на північний захід від острова Тимор рано вранці в понеділок.
Агентство повідомило, що протягом наступних 24 годин інтенсивність циклону може посилитися, що призведе до ще більш сильного дощу, хвиль і вітрів.
- Раніше повідомлялося, що через надмірну кількість опадів на Гаваях прорвало греблі, сталися зсуви, почало затоплювати будинки місцевих мешканців, дороги та об’єкти інфраструктури.