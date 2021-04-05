Повені та зсуви, викликані тропічним циклоном сіро в групі островів на південному сході Індонезії й Східного Тимору, забрали життя як мінімум 55 осіб і призвели до переміщення тисяч людей.

Про це повідомляє агентство Reuters і місцеве агентства з надзвичайних ситуацій BNPB.

Зокрема, за інформацією BNPB, в індонезійській провінції Східна Нуса-Тенггара загинули 55 осіб і 40 пропали безвісти, ще тисячі постраждали. Крім того, як повідомив журналістам головний директор служби цивільного захисту Ісмаель да Коста Бабу, понад 1500 осіб були евакуйовані.

За даними BNPB, в Індонезії впали декілька мостів, впали дерева і заблокували деякі дороги. Також в результаті сильної хвилі, викликаної циклоном, затонуло судно, що ускладнило пошуково-рятувальні операції.

Агустінус Пайонг Болі, заступник глави уряду Східного Флореса, сказав, що рятувальники зупинили евакуацію, тому що шторм все ще вирував, і їм потрібна важка техніка.

Влада побоювалася, що в Лембаті, де загинули щонайменше 20 осіб, тіла були змиті течією.

“Ми використовуємо гумові човни для пошуку тіл в море. Деякі села повені накрили, коли люди спали”, – сказав Reuters Томас Ола Лангодай, заступник глави уряду району Лембата.

Президент Джоко Відодо висловив співчуття і закликав жителів дотримуватися вказівок польових офіцерів під час екстремальної погоди.

За повідомленням агентства погоди Індонезії, циклон накрив море Саву на північний захід від острова Тимор рано вранці в понеділок.

Агентство повідомило, що протягом наступних 24 годин інтенсивність циклону може посилитися, що призведе до ще більш сильного дощу, хвиль і вітрів.