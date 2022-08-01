Щонайменше 69 осіб загинули в результаті повеней і зсувів, які обрушилися на міста по всьому Ірану.

Про це інформує CNN.

Іран протягом двох тижнів бореться зі смертоносними повенями та селевими потоками, зокрема на півдні країни.

У Тегерані, столиці Ірану, та 20 інших провінціях повені пошкодили щонайменше 20 000 житлових будинків, щонайменше 45 осіб все ще вважаються зниклими безвісти. Кілька аеропортів і основних автомагістралей були закриті, а тисячі людей евакуйовані. Причиною наводнення стали потужні дощі.

Державні ЗМІ повідомили, що президент Ірану Ебрагім Раїсі сказав міністрам і губернаторам підготувати заходи, які мінімізують збитки в результаті повені, оскільки Іранська метеорологічна організація попередила, у кількох провінціях дощі не припинятимуться.

Вчені кажуть, що кліматична криза підвищує ймовірність раптових повеней, подібних до тих, що спостерігалися в Ірані цього тижня. Водночас інтенсивне випаровування призводить до більшої кількості посух, тепліше повітря може утримувати більше водяної пари, що викликає екстремальні опади. Дослідження впливу зміни клімату на Іран показало, що екстремально вологі та сухі періоди стають все частішими, а також що по всій країні спостерігаються триваліші періоди екстремально високих температур і частота повеней.