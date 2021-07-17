Про це інформує видання The Guardian.

Пепенстер суттєво постраждав від повені, спричиненої рясними дощами, від якої зараз потерпає ряд країн Західної Європи.

На відеозаписі телеканалу видно, як за спиною мера Годена під час розповіді про ситуацію в  місті, несподівано почала руйнуватися одна з підтоплених споруд.

Ситуація швидко погіршувалася, і у воду посипалися меблі та інші речі, які містилися на другому поверсі будинку.

Через кілька миттєвостей камери зафіксували двох осіб, які стрибнули з даху будинку на сусідню будівлю.

Згідно з останніми даними, внаслідок повені у Бельгії загинули щонайменше 20 осіб. Ще близько 20 вважаються зниклими безвісти, інформує агентство Reuters. Через це в Бельгії оголосили національний день ​​жалоби.

  • Напередодні повідомлялося, що повінь на території країн Західної Європи забрала життя понад 120 осіб. Сотні вважаються зниклими безвісти. Рятувальники продовжують шукати людей, попри відімкнення електроенергії та загрози зсувів ґрунту.