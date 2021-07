Про це інформує видання The Guardian.

Пепенстер суттєво постраждав від повені, спричиненої рясними дощами, від якої зараз потерпає ряд країн Західної Європи.

На відеозаписі телеканалу видно, як за спиною мера Годена під час розповіді про ситуацію в місті, несподівано почала руйнуватися одна з підтоплених споруд.

Ситуація швидко погіршувалася, і у воду посипалися меблі та інші речі, які містилися на другому поверсі будинку.

Через кілька миттєвостей камери зафіксували двох осіб, які стрибнули з даху будинку на сусідню будівлю.

This is the moment an interview with the mayor of Pepinster in Belgium was interrupted by the sight of a flooded building collapsing and people escaping on the roof.

Latest here: https://t.co/UIeH5RN2qL pic.twitter.com/EgN1CNAe7r

— Sky News (@SkyNews) July 16, 2021