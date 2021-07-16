Щонайменше, 70 людей загинули в Німеччині та Бельгії після того, як через рекордні дощі річки вийшли з берегів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Більшість смертей сталися в Німеччині, але, щонайменше, 11 людей загинули в Бельгії. Також сотні були оголошені зниклими безвісти.

Найбільше постраждали німецькі землі Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія, але сильно постраждали і Нідерланди.

Прогнози припускають, що в п’ятницю на більшій частині регіону очікуються ще більш сильні дощі. Експерти кажуть, що зміна клімату, як очікується, збільшить частоту екстремальних погодних явищ, але зв’язати будь-яку окрему подію з глобальним потеплінням складно.

Близько 200 000 домівок також залишилися без електрики. Тисячі рятувальників і військових допомагають поліції в пошуково-рятувальних операціях.

Сильні дощі пройшли також в Швейцарії і Люксембурзі, де десятки людей були евакуйовані зі своїх будинків.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка перебуває в США перед зустріччю з президентом Джо Байденом, назвала повінь “катастрофою”.

“Мої думки з вами, і ви можете бути впевнені, що всі сили нашого уряду – федеральні, регіональні і місцеві – колективно зроблять все в найскладніших умовах для порятунку життів, зниження небезпек і полегшення страждань”, – зазначила вона.

🌧 La crue de la Vesdre atteint une ampleur dramatique à Verviers dans l'est de la Belgique ce matin ! Certaines rues sont noyées sous près de 2 mètres d'eau ! (© Katia Bogaert) pic.twitter.com/yDGNgflP1y — Météo Express (@MeteoExpress) July 15, 2021