В центральній китайській провінції Хенань через сильні дощі почалась повінь. В місті Чженчжоу затопило метро та дитячий садок, в результаті чого 33 особи загинуло, а 8 - вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив американський телеканал CNN.

Через повінь 33 особи загинули, 8 вважаються зниклими безвісти. Цифри можуть змінитися через те, що влада тільки почала рятувально-пошукову операцію. Вода заповнила цілі квартали, затопила пасажирів, які були в вагонах метро. Дощ викликав зсуви ґрунту, зруйнував будинки, дамби й так далі.

Сотні тисяч осіб встигли евакуюватися. Попередньо, матеріальну шкоду від повені оцінюють в 1,22 млрд юанів. Це приблизно 190 млн доларів.

Із суботи, 17 липня, і до вівторка, 20 липня, в місті Чженчжоу випало 617,1 міліметра опадів, що відповідає середньому показнику за рік (640,8 міліметра). Така кількість опадів, яка випала за три дні, буває “лише раз на тисячу років”. Місцеві вчені припускають, що рекордні зливи можуть бути наслідком глобального потепління на планеті.

У соцмережах опублікували відеозаписи з метро Чженчжоу, де люди у вагонах поїзда стоять по груди в каламутній воді. Вода прибувала, і пасажири опинилися в пастці. З тунелів метро вдалося врятувати близько 500 осіб.

Через зливи влада міста зупинила автобусне сполучення.