Північна частина Іспанії серйозно постраждала внаслідок негоди. Тут пройшли сильні снігопади та зливи, що спричинили повені.

Про це повідомляє іспанське видання Deia.

У районі Алаві настала справжня зима. Людям довелося викопувати свої автомобілі з-під снігу. Снігоочищувальна техніка працювала понаднормово.

В інших районах замість снігу пройшли зливи, спричинивши повені. Так, у Кантабрії затопило промисловий комплекс, робітників довелося рятувати на човнах.

Мешканцям довелося терміново виводити свої автомобілі з підземних гаражів.

У місті Більбао на півночі Іспанії виникли проблеми з електрикою. Припарковані на вулиці автомобілі опинилися повністю у воді.

У постраждалих районах Іспанії також призупинено залізничне сполучення.

Громадянам рекомендують триматися якомога далі від річок та не перетинати затоплені ділянки. На морському узбережжі радять не наближатися до берегової лінії, де можуть з’явитися великі хвилі.