Іран викликав тимчасового повіреного у справах України в Тегерані через коментарі стосовно удару БПЛА по військовому заводу в центральній іранській провінції Ісфахан.

Про це повідомило Al Arabiya.

Виклик пов’язаний з атаками по іранських об’єктах в ніч на неділю, 29 січня. Удари безпілотниками сталися на тлі напруженості між Іраном і Заходом через ядерну діяльність Тегерана та його постачання зброї Росії. Reuters писало, що за атаками може стояти Ізраїль, але країна не брала на себе відповідальність.

Напередодні радник Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вибухи в Ірані. Він написав, що від наслідків війни проти України не вбережуться ні її автори, ні співучасники.

“Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам… Вибухова ніч в Ірані: виробництва дронів й ракет, нафтопереробка. Україна ж попереджала”, – прокоментував Михайло Подоляк у Twitter.