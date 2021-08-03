Про це повідомляє опозиційний білоруський Telegram-канал NEXTA.
У червні він завів канал “Тихари на экспорт” для збору інформації про співробітників КДБ, що працюють за межами Білорусі.
“Режим стає все більш терористичним. Навіть перебуваючи за кордоном, потрібно тримати вухо гостро. Підозрілі люди, схожі на чекістів Луки (Лукашенка, – ред.), вже відзначилися на акціях діаспори Києва”, – йдеться в першому дописі каналу.
Білоруський дім в Україні – некомерційна громадська організація, яка надає допомогу громадянам Білорусі, які втекли до України.
За даними білоруської служби “Радіо Свобода”, ця організація пов’язана з уродженцем Білорусі Сергієм Коротких, який брав участь у складі “Азову” у боях на Донбасі, а також отримав українське громадянство.
- Раніше повідомляли, що в Києві розшукують Віталія Шишова — очільника організації “Білоруський дім в Україні”, що допомагає білорусам, що були вимушені мігрувати до України.
- Сьогодні, 3 серпня, в одному з київських парків знайшли повішеним громадянина Білорусі Віталія Шишова, який зник напередодні.
- На обличчі о Шишова, якого сьогодні вранці знайшли повішеним у парку, були сліди побиття.