Голова Білоруського дому Віталій Шишов, якого знайшли повішеним у Києві, займався верифікацією співробітників Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі, які могли працювати в Україні.

Про це повідомляє опозиційний білоруський Telegram-канал NEXTA.

У червні він завів канал “Тихари на экспорт” для збору інформації про співробітників КДБ, що працюють за межами Білорусі.

“Режим стає все більш терористичним. Навіть перебуваючи за кордоном, потрібно тримати вухо гостро. Підозрілі люди, схожі на чекістів Луки (Лукашенка, – ред.), вже відзначилися на акціях діаспори Києва”, – йдеться в першому дописі каналу.

Білоруський дім в Україні – некомерційна громадська організація, яка надає допомогу громадянам Білорусі, які втекли до України.

За даними білоруської служби “Радіо Свобода”, ця організація пов’язана з уродженцем Білорусі Сергієм Коротких, який брав участь у складі “Азову” у боях на Донбасі, а також отримав українське громадянство.