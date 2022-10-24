Про це він повідомив в інтерв’ю ТСН.
За словами Юрія Максиміва, мобілізація триватиме, бо для цього є необхідність.
“Поки ми воюємо – повинні гарантовано мати особовий склад не тільки для оборони, а і для наступу, щоб звільнити наші землі. … Повістку слід очікувати всім військовозобов’язаним особам чоловічої статі віком до 60 років. Тобто тим, хто є військовозобов’язаним”, — зауважив Максимів.
За його словами, наша країна нині перебуває на найвищому ступені мобілізації. Вона може бути або часткова, або загальна.
“Юридично. Просто може бути народний підйом. Такий, який був на початку війни – люди масово йшли в тероборону, створювали загони. Я знаю, що була маса людей, котрі, маючи мисливську зброю та дозволи на неї, маючи лише пристрої для відстрілювання гумових куль – всі вони долучались до тероборони, до інших підрозділів”, — додав він.
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