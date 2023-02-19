Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вже наступного тижня заслухає доповіді відповідальних за мобілізаційні заходи в Україні, оскільки виникли зауваження до "мобілізаційних методів". Зокрема мовиться про спосіб вручення повісток.

Про це розповів народний депутат, член оборонного Комітету ВР, представник президента України у ВР Федір Веніславський в інтерв’ю “Укрінформу”.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні триває загальна мобілізація.

24 лютого в Україні запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Загальна мобілізація означає, що територіальні центри комплектування і соціальної підтримки військовослужбовців постійно здійснюють мобілізаційні заходи. Ці заходи здійснюються в межах тих кількісних і якісних показників, які формуються Генеральним штабом з огляду на потреби ЗСУ.

Водночас ми розуміємо, що для звільнення територій необхідні потужні резерви. Ці резерви формуються. Наприклад, у Міністерстві внутрішніх справ – за програмою покійного міністра Дениса Монастирського, “Гвардія наступу”, куди висловили бажання вступити вже десятки тисяч громадян”, – зауважив Веніславський.

За його словами, на жаль, є мобілізаційні методи, які членів Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки, не задовольняють. Тож вже наступного тижня відбудеться засідання комітету, де заслухають керівників на рівні Збройних Сил України, які відповідають за мобілізаційні заходи, щодо резонансних випадків, коли представники військових комісаріатів вручають повістки “буквально на вулиці, іноді завдаючи тілесних ушкоджень громадянам”.

Веніславський переконаний, що це неправильний механізм.

Він також заявив, не називаючи прізвища, що одному з народних депутатів, члену комітету, “також вручили повістку на площі”.

Це свідчить про те, що триває не зовсім кваліфікована процедура”, – пояснив він.

Окрім цього, відповідаючи на запитання як унеможливити випадки, коли видача повістки використовується як метод покарання, нардеп висловив власну думку, що це “неприпустимо”.

Ми обговорювали цю ситуацію на рівні комітету. Знаєте, хотілося б, щоб ті, хто вручав повістки, взяли цих покидьків у свій колектив і разом із ними воювали пліч-о-пліч або відстоювали цінності. Це неприпустимо. Заміняти кримінальне покарання службою в армії — точно не можна. Злочинці мають сидіти в тюрмі, а не йти воювати, як це практикують в РФ”, – наголосив він.

Так, за результатами засідання Комітет надасть рекомендації Кабміну щодо визначення меж, в яких представники військових комісаріатів можуть діяти, а в яких – ні.